Cad oamenii lui Trump: Paul Manafort, declarat vinovat. Michael Cohen recunoaste singur. Reactia presedintelui

Paul Manafort, declarat vinovat de juriu

Michael Cohen si-a recunoscut vina

Reactiile lui Trump

Ziare.

com

Evident, Donald Trump sustine ca nimic din toate acestea nu are legatura cu el.Fostul sef al campaniei electorale a lui Donald Trump, Paul Manafort, a fost declarat vinovat de, transmite Reuters.Juratii au anuntat ca nu pot ajunge la un consens asupra altor 10 capete de acuzare.Judecatorul T.S. Ellis a invalidat procesul pentru 10 din cele 18 acuzatii, asupra carora juratii nu au reusit sa se puna de acord. El nu a fixat deocamdata data cand va pronunta sentinta conform verdictului juriului.Eventualele condamnari nu vor fi cunoscute inainte de 29 august, termen acordat procuraturii pentru a decide daca cere rejudecarea pentru infractiunile in privinta carora juriul s-a declarat indecis.Dupa patru zile de deliberari, juratii au pronuntat verdictul "vinovat" pentru doua din cele noua infractiuni de frauda bancara puse de procurori pe seama lui Manafort. Juriul a dat dreptate acuzarii in privinta tuturor celor cinci infractiuni de frauda fiscala judecate si a considerat valabila doar una din cele patru acuzatii de tainuire a unor conturi in banci straine.Manafort, in varsta de 69 de ani, se afla in arest preventiv din iunie , dupa ce i-a fost anulata cautiunea in urma unor acuzatii de influentare a martorilor.Verdictul impotriva sa este primul succes al procurorului independent Robert Mueller, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016.Potrivit procurorilor, Paul Manafort, iar dupa ce a pierdut aceasta sursa de venit, a indus in eroare mai multe banci pentru a obtine imprumuturi in valoare de 20 de milioane de dolari.Presedintele Trump a incercat sa minimalizeze legaturile sale cu Manafort, care a fost timp de decenii o figura binecunoscuta in mediile politice republicane. Manafort a fost implicat timp de cinci luni - dintre care trei ca sef - in campania electorala din 2016, in urma careia a fost ales actualul presedinte al Statelor Unite.Tot marti Michael Cohen, fostul avocat personal al lui Donald Trump, a recunoscut ca a facut plati pentru a influenta alegerile din 2016, informeaza Reuters.Cohen s-a declarat vinovat in fata unei instante, conform intelegerii la care ajunsese cu procuratura.La tribunalul federal din districtul newyorkez Manhattan unde a fost audiat, avocatul in varsta de 51 de aniAcordul cu procurorii include recunoasterea mai multor infractiuni: determinare intentionata a unei contributii financiare ilegale la campanie din partea unei firme, contributie financiara excesiva la campania electorala, cinci fraude fiscale, respectiv declaratii false la o institutie financiara.Cohen a precizat ca a aranjat platile "cu scopul principal de a influenta alegerile", la indicatiile unui candidat la o functie federala, pe care nu l-a numit.Judecatorul William Pauley III a declarat in cadrul sedintei ca intelegerea acuzatului cu procurorii include o posibila pedeapsa cu inchisoarea de pana la cinci ani si trei luni. Magistratul a fixat data pronuntarii sentintei pe 12 decembrie si a stabilit o cautiune de 500.000 de dolari.Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, considera ca nu este implicat de situatia juridica a fostului sau sef de campanie, Paul Manafort, transmite Reuters.Trump a declarat ca "il doare rau" verdictul din procesul fostului sau colaborator, dar a adaugat: "nu ma implica" si "nu are nimic cu complicitatea cu Rusia".Pe de alta parte, Trump nu a reactionat la intrebarile presei despre faptul ca fostul sau avocat si-a recunoscut vinovatia, a relatat DPA dupa termenul de marti al procesului lui Cohen.Ignorand strigatele jurnalistilor, Trump s-a urcat in avionul prezidential la baza militara Andrews din statul Maryland, pentru a merge la un miting al sustinatorilor sai din statul Virginia de Vest.In schimb, avocatul presedintelui, Rudy Giuliani, sustine ca acuzatiile federale impotriva lui Cohen nu se refera la nicio presupusa incalcare a legii de catre Trump, dar demonstreaza "un model de minciuni si necinste pe o perioada semnificativa de timp" din partea fostului reprezentant legal al lui Trump.