Camera de Comert din SUA a lansat o campanie contra taxelor vamale impuse de Trump

Noua campanie va oferi o analiza a impactului financiar, pe care il va suporta fiecare stat federal american din partea posibilelor masuri de retorsiune la tarifele lui Trump. Camera de Comert sustine ca Trump risca declansarea unui razboi comercial global care ar afecta consumatorii americani, transmite Reuters.De exemplu, raportul Camerei de Comert a constatat ca exporturi din Texas, in valoare de 3,9 miliarde de dolari, ar putea fi tinta unor tarife de retorsiune, din care 1,6 miliarde de dolari din partea Mexicului si 1,4 miliarde de dolari din partea Chinei.Camera mai anticipeaza ca va cheltui milioane de dolari pentru alegerile de la jumatatea mandatului care vor avea loc in acest an, pentru a sustine candidati care sunt pentru libertatea comertului, imigratie si taxe scazute.Grupul a sustinut deja candidati la alegerile republicane primare care au aceste obiective.Casa Alba nu a raspuns solicitarii de a comenta opiniile Camerei de Comert, care are 3 milioane de membri.Camera de Comert a colaborat in mod traditional, de-a lungul timpului, cu presedintii republicani si a apreciat reforma fiscala a presedintelui Trump. Dar tensiunile comerciale in crestere au provocat o distantare in relatiile cu presedintele.Trump a introdus tarife pentru produse in valoare de miliarde de dolari provenite din China, Canada, Mexic si Uniunea Europeana, afirmand ca acestea sunt necesare pentru a echilibra dezechilibrele comerciale.Aceste state au reactionat. Vineri, Canada a anuntat tarife punitive pentru bunuri americane de 12,6 miliarde de dolari, ca reactie la taxele americane aplicate pentru importurile de otel si aluminiu.China ar urma sa impuna o taxa de 25% pe importurile de soia, iar Mexicul o taxa pe importurile de carne de porc. UE va aplica tarife pentru produse americane in valoare de 3,2 miliarde de dolari, intre care bourbon si motociclete Harley Davidson.