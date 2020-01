Camera Reprezentantilor a trimis Senatului articolele de inculpare a lui Trump in vederea demiterii

Ziare.

Rezolutia a fost aprobata cu un raport de voturi de 228 la 193. Un congresman democrat, Collin Peterson, a votat impotriva procedurii, informeaza NBC News si CNN.Anterior, Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, a anuntat coordonatorii actiunii de formulare a acuzatiilor in procedura demiterii presedintelui Donald Trump.Principalul coordonator al procedurii de prezentare a acuzatiilor in procesul din Senat va fi Adam Schiff, presedintele Comisiei pentru Informatii din Camera Reprezentantilor, a declarat Nancy Pelosi. Ceilalti coordonatori sunt: Jerry Nadler, presedintele Comisiei Judiciare din Camera Reprezentantilor, si congresmenii Hakeem Jeffries, Jason Crow, Val Demings, Zoe Lofgren si Sylvia Garcia.Camera Reprezentantilor, aflata sub controlul opozitiei democrate, a decis inculparea presedintelui Donald Trump pentru abuz de putere si obstructionarea Congresului.Donald Trump este suspectat ca ar fi cerut Ucrainei anchetarea fostului vicepresedinte Joseph Biden, favorit pentru a deveni candidatul Partidului Democrat la functia de presedinte al SUA, si a fiului acestuia, Hunter Biden.Cazul va ajunge in Senatul SUA care, dupa un proces, va stabili prin majoritate de doua-treimi daca Donald Trump este vinovat sau nevinovat. In cazul in care Donald Trump va fi gasit vinovat, va fi destituit. Demiterea presedintelui Donald Trump este improbabila in contextul in care Partidul Republican detine majoritatea in Senatul SUA.