Camera Reprezentantilor are dovezi ca Trump a pus in pericol siguranta nationala a SUA

"Presedintele a recurs la actiuni care sa ii ofere beneficii pentru realegerea in functie, pentru afectarea perspectivelor electorale ale unui rival politic si pentru influentarea scrutinului prezidential in avantajul sau", se arata in raport, potrivit CNN."Prin aceste actiuni, presedintele a plasat interesele personale si politice deasupra intereselor nationale ale Statelor Unite, a incercat sa submineze integritatea procesului electoral prezidential si a periclitat siguranta nationala a SUA", precizeaza raportul.Congresmanii democrati denunta lipsa de cooperare a lui Donald Trump in ancheta. "Intr-adevar, ar fi greu sa ne imaginam un caz mai puternic sau mai complet de obstructionare decat cel demonstrat de presedinte de la initierea anchetei", se arata in raport.Documentul urmeaza sa fie aprobat formal de Comisia pentru Informatii, dupa care va fi transmis Comisiei Judiciare, pentru a deveni baza articolelor procedurii demiterii presedintelui Donald Trump.Camera Reprezentantilor, aflata sub controlul opozitiei democrate, a lansat o investigatie parlamentara care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii presedintelui Donald Trump, suspectat ca ar fi cerut Ucrainei anchetarea fostului vicepresedinte Joseph Biden, favorit pentru a deveni candidatul Partidului Democrat la functia de presedinte al SUA, si a fiului acestuia, Hunter Biden.Ca reactie, Comisia pentru Afaceri Judiciare din Senatul SUA, in care republicanii detin majoritatea, a anuntat lansarea unei anchete privind presupuse acte de coruptie in Ucraina.