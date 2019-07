Motiune votata in Camera Reprezentantilor, care condamna "rasismul" lui Trump

Ziare.

"Camera Reprezentantilor condamna ferm comentariile rasiste ale presedintelui Donald Trump legitimand si accentuand frica si ura noilor americani si persoanelor de culoare", potrivit textului pentru care au votat, de asemenea, patru alesi republicani, noteaza AFP.Amintim ca, intr-o serie de mesaje pe Twitter, liderul de la Casa Alba a indemnat duminica mai multe alese democrate din Congresul american sa se "intoarca" de unde au venit, in loc sa critice Statele Unite.A doua zi, el a insistat ca respectivele femei din Congres "urasc" America si ca, "daca nu le place in SUA, n-au decat sa plece"."Din punctul meu de vedere, daca iti urasti tara, daca nu esti fericit aici, poti sa pleci", a declarat Trump la un eveniment la Casa Alba consacrat industriei."Daca nu esti fericit in SUA, daca te plangi tot timpul, e foarte simplu: poti pleca", a spus liderul de la Casa Alba, atragand aplauzele unei parti din public. "Pot sa plece chiar acum. Nu stiu cine-o sa le simta lipsa", a adaugat el."Nu-mi fac griji pentru ca multi sunt de acord cu mine", a mentionat Trump, care a admis totodata ca "e posibil" sa greseasca, dar "alegatorii vor decide".Marti, Donald Trump le-a cerut alesilor partidului sau sa nu cada in "capcana" intinsa, potrivit lui, de adversarii sai democrati."Aceste tweet-uri nu au fost rasiste. Nu exista picatura de rasism in mine!", a afirmat, evocand atacurile sale avandu-le ca tinta pe Alexandria Ocasio-Cortez (New York), Ilhan Omar (Minnesota), Ayanna Pressley (Massachusetts) si Rashida Tlaib (Michigan).Fidel strategiei sale de alimentare a controverselor pe care el insusi le-a creat, miliardarul republican a avut grija sa repete mesajul transmis in ajun la adresa a patru alese democrate: "Tara noastra este libera, frumoasa si prospera. Daca urati aceasta tara sau nu sunteti fericiti aici, puteti pleca!", a scris presedintele american pe Twitter.Cu apropierea alegerilor prezidentiale din noiembrie 2020, Trump pare mai decis ca oricand sa consolideze baza sa electorala - predominant alba - si sa faca totul pentru a alimenta diviziunile in randul adversarilor politici.Trump stie ca poate conta pe sprijinul liderilor republicani din Congres.Pentru ca, desi alesi ai "Grand Old Party" (Partidul Republican) au denuntat ocazional tweeturi prezidentiale, ei sunt, in general, foarte prudenti in criticile lor fata de cel care va fi - cu exceptia unei surprize de proportii - candidatul lor in 2020.