Camera Reprezentantilor vrea sa anuleze decretul lui Donald Trump privind starea de urgenta

Proiectul a fost initiat de congresmanul democrat Joaquin Castro, din statul Texas. Democratii considera ca presedintele Donald Trump, un politician republican, a actionat abuziv prin decretarea starii de urgenta, informeaza site-ul de stiri Axios.com si postul CNBC.Camera Reprezentantilor "va actiona cu rapiditate pentru aprobarea proiectului de lege", a declarat Nancy Pelosi, presedintele institutiei.Partidul Democrat detine controlul in Camera Reprezentantilor.Donald Trump a anuntat in urma cu o saptamana decretarea starii de urgenta la frontiera Statelor Unite cu Mexicul pentru a putea aloca fonduri speciale in scopul construirii controversatului zid la frontiera. Decizia a fost contestata in justitie de numeroase state americane. Donald Trump mizeaza pe obtinerea sumei de peste opt miliarde de dolari din diverse surse, inclusiv din fondurile speciale alocate prin starea de urgenta, pentru a putea construi zidul, au afirmat surse citate de site-ul de stiri Axios.com."Voi semna decretul pentru starea de urgenta nationala, au mai existat de multe ori astfel de hotarari. Si alti presedinti au semnat decrete de urgenta, din 1977. Le ofera putere presedintilor si acest lucru a fost rar o problema, il semneaza si nu ii pasa nimanui. Ne confruntam cu o invazie asupra tarii noastre, cu droguri, traficanti de persoane, tot felul de infractori si grupuri criminale. Este inacceptabil, nu avem control asupra frontierei. Vom aborda aceasta criza de securitate nationala la frontiera sudica, vom face acest lucru, intr-un mod sau in altul trebuie sa il facem. Stie toata lumea ca zidurile sunt eficiente", a subliniat Donald Trump.Negociatorii Congresului SUA au ajuns la un acord de principiu care prevede alocarea a 1,375 de miliarde de dolari pentru construirea unor segmente de gard de-a lungul frontierei Statelor Unite cu Mexicul.