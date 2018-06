Casa Alba a anuntat, oficial, ziua si ora intalnirii dintre Donald Trump si Kim Jong Un

Ziare.

Sanctiunile Washingtonului impotriva regimului de la Phenian raman insa in vigoare."Politica noastra nu s-a schimbat si nu vom inceta presiunea pana nu observam denuclearizarea", a precizat purtatoarea de cuvant a presedintiei americane, Sarah Sanders, citata de Yonhap.Dupa ce initial anuntase contramandarea intalnirii, Donald Trump s-a razgandit si, in 1 iunie, la scurt timp dupa ce a primit o scrisoare de la Kim Jong Un , presedintele SUA a anuntat ca se va intalni cu acesta."Ne vom intalni pe 12 iunie, in Singapore", a declarat Donald Trump vineri seara, la Casa Alba, dupa intrevederea cu un oficial de rang inalt din Coreea de Nord.Donald Trump anuntase, in urma cu o saptamana, anularea intrevederii programate cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, denuntand "ostilitatea" regimului de la Phenian.