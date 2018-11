Casa Alba a autorizat militarii de la granita cu Mexicul sa utilizeze forta in caz de nevoie

Ziare.

Decizia Administratiei de la Washington vine in contextul in care se doreste protejarea militarilor. Conform noului ordin, militarii vor putea folosi si forta letala impotriva migrantilor, relateaza site-ul Axios.", a declarat Kelly.Conform declaratiilor lui John Kelly, aceasta masura era necesara din cauza amenintarii pe care o prezinta un grup de zeci de mii de migranti care se apropie de punctul de trecere din Tijuana, Mexic.La momentul actual, aproximativ 5.900 de militari si 2.100 de ofiteri ai Gardei Nationale sunt prezenti la granita dintre Statele Unite si Mexic.O parte dintre noile permisiuni, printre care detentia si controlul multimilor de migranti, pot intra in conflict cu prevederile Legii Posse Comitatus, adoptata in 1898, care are ca scop limitarea puterii Guvernului de a implementa politici folosind amenintarea armatei.In urma cu o saptamana, autoritatile au implementat mai multe masuri de securitate la granita cu Mexic pentru a opri valul de migranti, precum ridicarea de baricade si amplasarea de garduri cu sarma ghimpata.Donald Trump a promis in campania electorala ca va construi un zid la frontiera dintre Statele Unite si Mexic, precizand ca lucrarile vor fi suportate de autoritatile mexicane. Administratia din Mexic a anuntat ca nu va plati nimic pentru zidul de la frontiera.