Casa Alba anunta ca profesorii vor face antrenamente pentru a purta arme

Oficiali ai Departamentului pentru Securitate Nationala pun la punct, impreuna cu autoritatile din fiecare stat, o campanie de constientizare privind atacurile armate in scoli bazata pe campania "Vezi ceva, spune ceva" lansata dupa atacurile din 11 septembrie, care incurajeaza opinia publica sa ramana vigilenta si sa anunte autoritatile privind semnale potentiale de terorism, relateaza The Guardian.Administratia prezidentiala va colabora indeaproape cu statele pentru a furniza "antrenamente riguroase pentru folosirea armelor" pentru "personalul scolar calificat si voluntar", a spus Andrew Bremberg, directorul consiliului pentru politici interne al presedintelui.Totusi, Casa Alba nu a inclus in noul plan pentru siguranta scolilor si alte propuneri ale lui Donald Trump, cum ar fi ridicarea varstei legale la care se pot cumpara anumite tipuri de arme.Donald Trump a intrat in conflict cu Asociatia Nationala pentru Arme de Foc (NRA) din cauza propunerii de a se ridica limita de varsta."Ar trebui sa fie toate la 21. Si NRA ar sustine acest lucru", a spus Trump in februarie.Dar NRA a ramas ferma pe pozitii si a depus o plangere vineri prin care contesta legalitatea noilor restrictii de varsta din Florida privind cumpararea pustilor.Drept urmare, Trump a hotarat ca o noua comisie federala privind siguranta in scoli, condusa de Betsy Davos, sa decida daca ar trebui ridicata limita de varsta.De asemenea, Casa Alba a sustinut o lege care ar imbunatati teoretic sistemul de verificare a antecedentelor pentru cei care cumpara arme de foci incurajand agentiile federale sa respecte legea in vigoare.Pe de alta parte, administratia nu a sustinut o alta lege care s-ar fi ocupat de lacunele prezente in sistemul de verificare a antecedentelor.Trump a sustinut si doua propuneri de legi care sunt preferate de cei care sustin un control mai strict al armelor de foc. El a facut apel catre state sa aprobe ordinele de protectie impotriva riscurilor extreme, prin care autoritatile, dar si membrii familiei ar putea cere instantelor de judecata sa le confiste armele celor labili psihic si sa nu le mai permita sa cumpere altele noi.Legea STOP Violentei in Scoli a fost si ea sustinuta de Casa Alba, care a cerut Congresului sa aloce fonduri pentru a crea programe de prevenire a violentei in scoli. Aceasta lege este sustinuta de Sandy Hook Promise, o organizatie non-profit creata de familiile victimelor atacului de la scoala Sandy Hook din 2012.