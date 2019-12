Casa Alba anunta ca va boicota procesul de punere sub acuzare a lui Trump

Ziare.

Alba nu va participa la lucrarile Camerei Reprezentantilor."Dupa cum stiti, ancheta voastra privind punerea sub acuzare este absolut fara fundament", a scris avocatul presedintiei SUA, Pat Cipollone, intr-un e-mail adresat presedintelui Comisiei juridice a Camerei, democratul Jerry Nadler, citat de AFP.Casa Alba, care a refuzat pana in prezent in ancheta democratilor, avea termen pana vineri seara sa spuna daca va asista, prin intermediul unui avocat, la redactarea capetelor de acuzare in Comisia juridica.Democratii din Camera Reprezentantilor, unde detin majoritatea, au anuntat joi ca vor incepe redactarea actului de acuzare a presedintelui Donald Trump.Obstructionarea bunei functionari a Congresului ar fi principalul capat de acuzare retinut impotriva lui.Un vot va fi organizat ulterior dupa aceasta punere sub acuzare ('impeachment'): mai intai in Comisia juridica, posibil chiar saptamana viitoare, apoi in plenul Camerei, foarte probabil inainte de Craciun. Presedintele american ar urma, totusi, sa fie achitat im Senat, aflat sub controlul republicanilor.La randul lor, republicanii din Camera Reprezentantilor i-au transmis lui Jerry Nadler o lista cu martorii pe care doresc sa ii audieze.Pe aceasta lista se afla, printre altii congresmanul democrat Adam Schiff, care conduce Comisia pentru serviciile de informatii, dar si Hunter Biden, fiul cel mic al lui Joe Biden, care doreste sa obtina investitura democratilor la prezidentialele din 2020.Conform democratilor, Donald Trump ar fi exercitat in interes personal presiuni asupra Ucrainei pentru a relua o investigatie in care era vizat si Hunter Biden.