Casa Alba face public si locul unde Trump si Kim Jong Un se vor intalni

"Locul retinut pentru summitul din Singapore intre presedinte si Kim Jong Un va fi Hotelul Capella de pe Insula Sentosa", a anuntat purtatoarea de cuvant a executivului, Sarah Sanders."Le multumim gazdelor din Singapore pentru ospitalitatea lor", a adaugat ea.Casa Alba a oferit putine detalii in legatura cu desfasurarea acestei intalniri istorice, limitandu-se sa informeze ca prima discutie privata dintre cei doi lideri va avea loc la 12 iunie, orele 09.00 (01.00 GMT).Washingtonul reclama o denuclearizare "completa, verificabila si ireversibila" a Coreii de Nord si afirma ca este pregatit sa ofere garantii pentru "securitatea" regimului izolat, care a vazut intotdeauna arsenalul ca o garantie a supravietuirii sale.La randul sau, Kim Jong Un a dat asigurari ca doreste "sa se indrepte spre o denuclearizare a Peninsulei Coreene", dar printr-un proces "etapa cu etapa" in legatura cu care Phenianul a ramas evaziv pana in prezent.