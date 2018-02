Casa Alba nu are 30 de milioane de dolari pentru parada ceruta de Trump

Ziare.

Mick Mulvaney a mai precizat ca Administratia de la Washington nu are prevazut un buget pentru acest eveniment, astfel incat Congresul trebuie sa puna la dispozitie fondurile necesare.Donald Trump a cerut organizarea paradei militare luna trecuta la intalnirea pe care a avut-o cu vicepresedintele Mike Pence, seful de cabinet al Casei Albe, John Kelly, secretarul Apararii, Jim Mattis, si seful Statului Major, Joseph Dunford.Ideea a fost criticata atat de democrati, cat si de republicani din cauza conotatiilor autoritariste sau patriotarde.In luna iulie a anului trecut, Trump a participat la Paris la o parada militara la care soldati americani si francezi au defilat impreuna pentru a marca 100 de ani de la intrarea Statelor Unite in Primul Razboi Mondial si Ziua Nationala a Frantei.Ultima parada militara desfasurata la Washington a avut loc in anul 1991.