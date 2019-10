Casa Alba refuza sa coopereze la ancheta Congresului care vizeaza destituirea lui Trump

Ziare.

"Dat fiind ca cererea voastra nu are o baza constitutionala legitima sau cel mai mic caracter de impartialitate (...), puterea executiva nu poate fi obligata sa participe", a afirmat Cipollone, avocat al presedintiei, intr-o scrisoare adresata presedintei democrate a Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi.Printre obiectiile executivului, Cipollone evidentiaza lipsa unui vot in Camera pentru declansarea acestui proces, noteaza AFP."Pur si simplu, incercati sa anulati rezultatele alegerilor din 2016 si sa-i privati pe americani de presedintele pe care l-au ales liber", a spus el."Presedintele trebuie sa conduca tara", a subliniat el in aceasta scrisoare de opt pagini."Speram ca, tinand cont de numeroasele deficiente pe care le-am identificat in procesul vostru, veti abandona eforturile in curs pentru lansarea unei proceduri de destituire si va veti alatura presedintelui pentru a va concentra asupra numeroaselor obiective care sunt importante pentru americani", a adaugat avocatul.Marti dimineata, presedintele american i-a interzis ambasadorului Statelor Unite la Uniunea Europeana sa depuna marturie in fata parlamentarilor, calificand audierile organizate de opozitie in Congres in afacerea ucraineana drept un "tribunal fals".