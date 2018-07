Casa Alba vine cu precizari dupa ce Trump nu a exclus posibilitatea ca SUA sa recunoasca anexarea Crimeii

Ziare.

com

"Nu recunoastem tentativa Rusiei de a anexa Crimeea. Sanctiunile impotriva Rusiei vor ramane in vigoare pana cand Rusia va reda peninsula Ucrainei", a declarat purtatoarea de cuvant a executivului american, Sarah Sanders, relateaza AFP.Intrebat vineri in legatura cu acest subiect, Donald Trump a ramas evaziv, marginindu-se sa raspunda: "Vom vedea" "Presedintele Obama este cel care a lasat asta sa se intample", a adaugat el.In acest context, amintim ca presedintele american are o intrevedere cu Vladimir Putin, presedintele Rusiei, programata pentru 16 iulie la Helsinki, in Finlanda, in cadrul careia, spune Trump, va discuta cu acesta "despre tot".El a mentionat aici Ucraina, Siria, dar si alegerile americane.