Cazul Khashoggi: Donald Trump ar putea da socoteala in fata politicienilor americani pentru deciziile luate

"In mod categoric, vom cerceta detaliat asasinarea lui Jamal Khashoggi si vreau sa ma asigur ca vom primi informatiile necesare. Vom vrea sa examinam ce stie comunitatea serviciilor secrete despre aceasta crima", a declarat Adam B. Schiff, viitorul presedinte al Comisiei de Informatii din Camera Reprezentantilor, pentru cotidianul The Washington Post."Vom incerca sa aflam care sunt concluziile serviciilor de informatii. Astfel, ne va fi clar daca presedintele se bazeaza pe informatiile furnizate de serviciile secrete si pe cele mai bune surse de informatii sau daca presedintele reprezinta ceva foarte diferit", a subliniat congresmanul democrat.Schiff a subliniat ca va fi analizata si interventia militara a Arabiei Saudite in Yemen . In plus, "vom vedea cat de stabila este casa regala saudita si modul in care regatul saudit ii trateaza pe critici sau presa in general", a subliniat el, precizand ca vor fi verificate si interesele financiare ale lui Donald Trump. "Exista numeroase potentiale conflicte de interese, iar Congresul le va verifica. Sigur ca daca investitiile straine ale companiilor lui Trump ghideaza politicile SUA intr-un mod care intra in antiteza cu interesele tarii, va trebui sa aflam", a insistat Schiff.Presedintele SUA, Donald Trump, a contestat raportul Agentiei Centrale de Informatii (CIA) privind asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi , afirmand ca nu s-a concluzionat ca printul Mohammad bin Salman a ordonat crima si sugerand ca poate ar trebui trasa la raspundere "lumea". " CIA nu a ajuns la nicio concluzie", a declarat Donald Trump."Nu, nu au ajuns la nicio concluzie. Au sentimente de un anumit tip. Am raportul, nu au ajuns la nicio concluzie, nu stiu daca cineva poate ajunge la concluzia ca printul a facut asa ceva. Poate ar trebui trasa la raspundere lumea, pentru ca lumea este un loc foarte, foarte violent", a precizat Trump. "Eu spun asa: nu stiu, nu stiu. Dar fie ca a facut-o ori nu, printul neaga vehement. Si tatal lui, regele, neaga vehement. CIA nu spune ca au facut-o ei, ei indica spre anumite lucruri si concluzioneaza ca poate printul a facut-o sau poate ca nu", a subliniat Donald Trump.Potrivit cotidianului turc Hurriyet, CIA a interceptat o conversatie telefonica in care printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman solicita "reducerea la tacere a lui Jamal Khashoggi cat mai rapid".Donald Trump a declarat ca, indiferent daca printul mostenitor saudit este implicat sau nu in asasinarea jurnalistului disident Jamal Khashoggi, Statele Unite vor mentine relatiile cu Arabia Saudita, pentru protejarea intereselor americane, pe cele ale Israelului si ale altor aliati. "Reprezentanti ai Arabiei Saudite afirma ca Jamal Khashoggi a fost un dusman al tarii, un membru al miscarii Fratii Musulmani, dar decizia mea nu se bazeaza pe aceste lucruri - este o crima inacceptabila si oribila. Regele Salman si printul mostenitor Mohammad bin Salman neaga vehement ca au cunostinta de planificarea ori asasinarea domnului Khashoggi. Serviciile noastre secrete continua sa analizeze toate informatiile, dar se poate foarte bine ca printul mostenitor sa fi avut cunostinta de acest eveniment tragic - poate ca a stiut, poate ca nu a stiut!", a declarat Donald Trump."Acestea fiind spuse, s-ar putea sa nu aflam niciodata toate datele referitore la asasinarea domnului Jamal Khashoggi. In orice caz, relatia noastra este cu regatul Arabiei Saudite. Au fost un aliat major in lupta noastra foarte importanta cu Iranul. Statele Unite intentioneaza sa ramana un partener constant al Arabiei Saudite pentru a asigura interesele tarii noastre, ale Israelului si ale altor parteneri din regiune. Avem obiectivul major de a elimina amenintarea terorismului in intreaga lume", a adaugat Donald Trump."Inteleg ca sunt membri ai Congresului care, din ratiuni politice ori din alte motive, ar vrea ca noi sa mergem in alta directie - sunt liberi sa faca acest lucru. Voi lua in considerare ideile care imi vor fi prezentate, dar doar daca sunt compatibile cu securitatea absoluta a Americii. Dupa Statele Unite, Arabia Saudita este cea mai mare natiune care produce petrol. Au colaborat strans cu noi si au fost foarte receptivi la solicitarile mele de a tine preturile la petrol la niveluri rezonabile - lucru foarte important pentru lume. In calitatea de presedinte al Statelor Unite, intentionez sa ma asigur ca, intr-o lume foarte periculoasa, America isi urmareste interesele nationale si contesta puternic tarile care vor sa ne faca rau. Spus simplu este America pe primul loc!", a subliniat liderul de la Casa Alba , denuntand influenta negativa a Iranului in Orientul Mijlociu.Surse citate de NBC News au declarat ca Agentia Centrala pentru Informatii (CIA) a stabilit ca printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman a ordonat asasinarea jurnalistului rezident american Jamal Khashoggi. Donald Trump a catalogat concluziile CIA drept "premature", dar "posibile", subliniind ca asasinatul "nu ar fi trebuit sa aiba loc".Jamal Khashoggi a disparut in Consulatul Arabiei Saudite din orasul turc Istanbul. Arabia Saudita a admis ca editorialistul cotidianului The Washington Post a fost ucis, incercand sa atribuie crima unor agenti care au actionat pe cont propriu. Dovezile existente sugereaza ca printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a coordonat operatiunea de asasinare a jurnalistului disident Jamal Khashoggi, iar teoria conform careia autorii ar fi militari indisciplinati este o "fictiune", a afirmat sir John Sawers, un fost director al MI6. Arabia Saudita a negat ca printul mostenitor saudit ar fi implicat in acest complot. Presedintele SUA, Donald Trump, a cerut clarificari din partea Arabiei Saudite in acest caz.Partidul Democrat a obtinut majoritatea in Camera Reprezentantilor, iar unii lideri au semnalat deja ca presedintele Donald Trump, un politician republican, ar putea fi vizat de investigatii ale Camerei inferioare a Congresului SUA. Politicieni democrati au semnalat ca au stabilit 85 de teme care ar putea face obiectul unor anchete privind activitatile presedintelui Donald Trump.Congresmanul Adam Schiff, care de la inceputul noii legislaturi, in ianuarie 2019, ar urma sa devina presedinte al Comisiei pentru Informatii din Camera Reprezentantilor, a semnalat ca va discuta cu procurorul special Robert Mueller despre stadiul investigatiei privind ingerintele Rusiei in scrutinul prezidential din 2016 si despre presupusele contacte ale echipei de campanie a lui Donald Trump cu Moscova . "Vreau sa ma asigur ca Bob Mueller poate folosi dovezile colectate. (...) Vom incerca sa aflam ce influenta pot avea rusii asupra presedintelui Statelor Unite", a declarat Adam Schiff.Alte investigatii ar putea viza situatia fiscala a lui Donald Trump si a companiilor familiei presedintelui, presupusele afaceri ale lui Donald Trump in Rusia , platile catre dame de companie, demiterea directorului FBI James Comey, destituirea procurorului general Jeff Sessions, reactiile Administratiei de la Washington la calamitati naturale sau derularea activitatilor administrative la Casa Alba.Imediat dupa scrutinul legislativ partial desfasurat in SUA, un lider al Partidului Democrat l-a avertizat pe Donald Trump ca va fi tras la raspundere in Camera Reprezentantilor. "Poporul american a cerut responsabilitate din partea institutiilor guvernamentale, transmitand un mesaj clar despre ce asteapta din partea Congresului. Indiferent daca ii place ori nu, Donald Trump si Administratia lui vor fi trasi la raspundere in fata legilor si a poporului american", a declarat congresmanul Jerrold Nadler, care probabil va fi presedintele Comisiei Juridice din Camera Reprezentantilor. Insa Donald Trump a avertizat ca eventualele anchete lansate de Partidul Democrat prin Camera Reprezentantilor vor fi contracarate prin investigatii ale Senatului, ramas sub controlul Partidului Republican. "Daca democratii au de gand sa foloseasca banii contribuabililor pentru a ne investiga in Camera Reprezentantilor, vom si noi fortati sa luam in considerare investigarea lor pentru dezvaluirea de informatii clasificate si multe altele, in Senat. Putem face acest joc in doi!", a avertizat Donald Trump.