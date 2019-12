Ce a raspuns Trump intrebat de un militar cum a fost sa apara in filmul "Singur acasa"

Ziare.

"Eram un pic mai tanar, s-ar spune", si-a inceput Trump rememorarea. "A devenit, evident, un mare succes", a continuat el. "Un mare succes de Craciun, unul dintre cele mai mari. Este o onoare ca am fost implicat intr-un asmenea lucru".Trump apare doar succint in film, care a fost lansat in 1992. Magnat in domeniul imobiliar, el tocmai achizitionase Plaza Hotel de la New York, iar mai multe scene au fost filmate acolo.Uitat din nou de familia sa, micul Kevin, interpretat de Macaulay Culkin, isi gaseste cu greu drumul in luxul hotelului, in care petrece singur sarbatorile.El opreste, atunci, un barbat imbracat cu un pardesiu lung si negru si cu o cravata rosie (inca de pe atunci) si-l intreaba unde este receptia."In capul culoarului, la stanga", ii raspunde simplu Donald Trump, ca un bun proprietar al locului.Actorul Matt Damon a declarat in 2017, intr-un interviu acordat revistei The Hollywood Reporter, ca miliardarul autoriza sa se filmeze in localurile sale doar in schimbul unui mic rol in filmul respectiv.Fostul prezentator al reality-show-ului "The Apprentice", Donald Trump mai face figuratie - in propriul sau rol - pe genericul a aproximativ 20 de filme si seriale, intre care "Zoolander" sau "Sex and the City".