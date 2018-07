Ce efecte va avea asupra Romaniei controversata intalnire dintre Donald Trump si Vladimir Putin?

Posibile efecte negative asupra Romaniei dupa intalnirea dintre Donald Trump si Vladimir Putin:

Posibile efecte pozitive pentru Romania dupa intalnirea dintre Donald Trump si Vladimir Putin

Ziare.

com

Politica romaneasca, desi nu vorbim prea des despre acest lucru, este extrem de sensibila fata de balansul puterii din zona, iar o slabiciune a SUA, a NATO sau a Uniunii Europene, pune tara noastra intr-o pozitie vulnerabila in raport cu tendinta expansionista a Moscovei.Dupa controversata intalnire dintre Donald Trump si Vladimir Putin, care a provocat stupoare in Europa, neliniste in randurile Partidului Republican din SUA si revolta in mediile democrate, au aparut o serie de posibile efecte negative asupra Romaniei provocate de aceast summit, dar, totodata, exista si cateva posibile efecte pozitive, in special generate de pozitia strategica a tarii noastre.In fapt, intregul sistem de aparare antiracheta format din dispozitivele prezente in Marea Mediterana, Romania, Polonia, Marea Britanie, plus sistemul radar de detectare al lansarilor, aflat in Turcia, ii provoaca mari dureri de cap lui Vladimir Putin. Acest sistem este privit ca o amenintare la adresa Moscovei, iar subiectul s-a aflat la loc de cinste pe agenda intalnirii dintre cei doi presedinti. Vladimir Putin a facut o referire directa la el dupa intalnirea cu presedintele american."S-a creat o situatie periculoasa cu sistemul global anti-racheta american. Este vorba de problemele legate de implementarea prevederilor tratatului INF (n.a. Tratatul de Neproliferare a Armelor cu Raza Medie de Actiune) . Si, bineinteles, de programul de interzicere a plasarii armelor in spatiu", a declarat Vladimir Putin in fata jurnalistilor la Helsinki.In cazul in care Donald Trump vrea sa-i faca vreo favoare presedintelui rus, poate stopa investitiile militare in acest sistem, poate stopa dezvoltarea lui, desi va avea de trecut peste opozitia puternica a Pentagonului si a NATO, care vad in acest sistem o reusita in materie de securitate, care apara Europa, dar si SUA de eventuale lansari de rachete balistice inamice.In contextul amenintarilor din Iran, Coreea de Nord, dar si Rusia, ar fi o eroare sa renunti la un sistem de aparare sofisticat si descurajator pentru fortele ostile.E greu de crezut ca atacul presedintelui american asupra Germaniei nu a fost facut cu gandul la intalnirea cu Vladimir Putin.Desi tema atacului a fost reprezentanta de controversa din jurul gazoductului Nord Stream 2, o afacere germano-rusa, o tema justificata de discutat in contextul relatiei UE-Rusia, atacul presedintelui american a fost declansat la summitul NATO, cu cateva zile inainte de a se intalni cu presedintele rus si a avut ca efect sadirea unui sentiment de neintelegere in cadrul membrilor NATO."Germania este controlata in totalitate de Rusia ... Ei, germanii, primesc intre 60 si 70% din necesarul lor de energie din Rusia si construiesc o noua conducta si imi spuneti mie ca acest lucru e in regula, eu cred ca nu e", a declarat Donald Trump la inceputul intalnirii NATO de la Bruxelles ce a avut loc in saptamana premergatoare intalnirii cu Vladimir Putin.Fragilizarea acestei aliante militare din care Romania face parte incepand cu anul 2004 inseamna in mod direct o slabire a securitatii Romaniei in contextul complicat din zona creat de anexarea Peninsulei Crimeea de catre Rusia in anul 2014.Donald Trump a minimalizat importanta unui membru NATO, a Republicii Muntenegru, spunand ca soldatii americani n-au nicio motivatie sa apere un stat cu 650.000 de locuitori care ar putea provoca Al Treilea Razboi Mondial.Amenintarea asupra Romaniei vine din faptul ca discutiile create in jurul temei apararii colective creeaza neliniste, iar cetatenii din statele membre mai noi sau mai "mici" ar putea ajunge la concluzia ca fac parte dintr-un club in care li se cere numai sa ofere (sa plateasca) fara a primi nimic in schimb.Ne aflam la inceputul unui episod care-l deranjeaza pe Vladimir Putin si care pune presiune ca statul balcanic sa esueze in a-si atinge obiectivul de a face parte din alianta."Patru diplomati rusi vor fi expulzati din Grecia dupa ce autoritatile au strans dovezi care arata ca Rusia incearca sa intareasca opozitia fata de intelegerea istorica dintre Grecia si Macedonia, care ar putea deschide drumul acestei tari catre aderarea la NATO, slabind astfel influenta Rusiei in Balcanii de Vest", anunta cotidianul britanic "The Guardian" , in editia din 11 iulie.Tensiunile din Balcani sunt o amenintare si la adresa sigurantei Romaniei, iar implicarea Rusiei in zona va genera o serie de tensiuni politice si sociale in Grecia si Macedonia in incercarea de a bloca extinderea NATO in fosta sa sfera de influenta."Sunt fericit sa-l primesc in Israel pe prietenul meu, premierul Ungariei, Viktor Orban. Relatiile dintre Israel si Ungaria au devenit foarte puternice in ultimii ani si vom continua sa le consolidam", a anuntat pe Twitter Beniamin Netanyahu , premierul Israelului, inainte de intalnirea cu Viktor Orban care are loc imediat dupa summitul de la Helsinki.La intalnirea dintre Donald Trump si Vladimir Putin, problemele din Israel si Siria au fost o tema de discutii, dupa cum a amintit Vladimir Putin in conferinta de presa.Trebuie spus ca in Romania, Liviu Dragnea, liderul celui mai mare partid aflat la putere, a provocat o criza politica, incercand sa-l oblige pe presedintele Romaniei sa incalce o rezolutie ONU prin mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.Reamintim ca presedintele american, in cadrul conferintei de presa, fiind alaturi de liderul rus, si-a exprimat public neincrederea in agentiile de informatii americane si in sistemul juridic din SUA, ceea ce a creat cel putin perplexitate in Congres, dar si in cadrul opiniei publice."Dar simt ca amandoi am facut unele greseli (n.a. SUA si Rusia) . Cred ca ancheta (n.a. ancheta lui Robert Mueller asupra implicarii Rusiei in alegerile din SUA) este un dezastru pentru tara noastra. Cred ca ne-a tinut deoparte, ne-a tinut separati. Nu a existat nicio coliziune. Toata lumea stie asta. Pana in prezent, stiu ca nimic nu a fost legat de campanie (n.a. electorala) . Si vor trebui sa se chinuie sa gaseasca pe cineva care a facut ceva gresit in campanie. A fost o campanie curata", a declarat Donald Trump , avandu-l pe Putin alaturi.O astfel de ruptura intre presedinte si sistemul politic american avantajeaza Romania din perspectiva strategica, tara noastra fiind un avanpost NATO in ce priveste rezistenta in fata expansiunii ruse. Astfel, e posibil sa ne trezim cu un rol mai important atat in ce priveste parteneriatul strategic cu SUA, cat si in interiorul aliantei.Controversa violenta cu Angela Merkel pleaca si de la faptul ca Germania, cea mai mare economie din Europa, nu a atins acest nivel de contributie.In acest context, Romania ar putea fi favorizata de interesul tot mai mare fata de dezvoltarea unui sistem de aparare comuna la nivelul UE prin accesul la fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea infrastructurii, dar si prin accelerarea aplicarii conceptului de Schengen militar, care inseamna crearea unui sistem unic de retele de transport pentru echipamente militare in interiorul Uniunii.tensiunile dintre Londra si Moscova se vor deteriora si mai mult, astfel incat interesul Marii Britanii de a avea relatii strategice foarte bune cu Romania, un stat aflat pe flancul estic al NATO, va fi mai mare si mai eficient de acum inainte.Multi lideri europeni si-au pierdut increderea in Donald Trump si, la aceasta ora, cauta solutii ca UE sa nu intre in vartejul creat de ciudata relatie dintre Putin si Trump."Speranta noastra e sa-l convingem pe Donald Trump ca suntem cei mai apropiati aliati ai SUA si nu inamici", a declarat Martin Selmayr, secretarul general al Comisiei Europene, comentand plecarea lui Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene la Washington.La cateva zile dupa esecul turneului lui Donald Trump in Europa, presedintele SUA a anuntat, socandu-si consilierii, ca, in discutia privata din Helsinki, l-a invitat pe Vladimir Putin sa faca o vizita in SUA in toamna acestui an, o vizita care, astazi, are putine sanse sa se concretize.