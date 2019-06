Ce gandesc americanii despre Trump. Un sondaj surprinzator arata ca majoritatea se asteapta sa castige un nou mandat

Ziare.

Noul sondaj arata ca 54% dintre americani considera ca Trump va castiga alegerile din 2020, iar 41% cred ca el va pierde. Astfel, americanii sunt mai increzatori ca Trump va castiga din nou decat erau intr-o noua victorie a fostului presedinte Barack Obama in 2011 - atunci 50% considerau ca Obama va castiga alegerile din 2012.In decembrie 2018, acelasi sondaj a relevat ca 51% considerau ca Trump va pierde alegerile.Aceasta schimbare rezulta in mare parte din modificarea procentului celor cei care nu sunt de acord cu felul in care Trump isi gestioneaza mandatul. In decembrie, 81% dintre ei considerau ca Trump va pierde alegerile, insa acum procentul a ajuns la 67%.Rugati sa explice motivele pentru care nu il voteaza pe Trump, majoritatea au facut referire la comportamentul sau. Cele mai des intalnite raspunsuri sunt legate de minciuni (13%), rasism (11%), incompetenta (11%) si o atitudine nedemna de un presedinte (7%) . De asemenea, 7% au facut referire la politicile sale privind imigratia.Cei care sunt de acord cu felul in care Trump isi gestioneaza mandatul se concentreaza in schimb pe realizarile sale. In jur de un sfert (26%) au facut referire la economie, ca fiind principalul motiv pentru care il sustin, 12% il sustin pentru ca si-a respectat promisiunile, 9% sustin ca are mai multe realizari decat alti presedinti, 8% fac referire la scaderea ratei somajului si 5% au mentionat politicile sale privind granitele.Economia ramane punctul pozitiv al mandatului lui Trump in opinia publica. In total, 7 din 10 persoane considera ca situatia economica este una buna, iar 52% sunt de acord cu felul in care Trump a gestionat economia, in scadere cu 4% fata de aprilie.De asemenea, 44% - fata de 39% in august 2017 - considera ca Trump a ajutat clasa mijlocie, in timp ce 49% nu sunt de acord.Politicile comerciale internationale sunt aprobate de doar 41%, insa, in timp ce 47% nu sunt de acord.In ceea ce priveste imigratia, 41% considera ca Trump face o treaba buna, iar 54% nu sunt de acord cu felul in care este gestionata tema de catre presedinte.In ceea ce priveste Coreea de Nord, opiniile americanilor au trecut de la 48% care aprobau anul trecut gestionarea de catre Trump a acestui subiect la 41% in 2019. Privind Iranul, 43% nu sunt de acord cu politica lui Trump, in timp ce 32% o aproba.