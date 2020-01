Ce tari adauga Donald Trump in programul de interdictie a calatoriei in SUA

Ziare.

"Adaugam cateva tari (pe aceasta lista). Trebuie sa ramanem in securitate. Tara noastra trebuie sa fie in securitate", a anuntat presedintele Donald Trump la Davos, in marja Forumului Economic Mondial (WEF).The Wall Street Journal (WSJ) a dezvaluit anterior, miercuri, ca administratia Trump preconizeaza sa adauge sapte tari din Arica si Asia - inclusiv Nigeria, cea mai populata tara din Arica.Celelalte tari aflate in vizorul Washingtonului ar fi Belarus, Eritreea, Kirgizstan, Myanmar, Sudan si Tanzania, potrivit WSJ.Un prim set de interdictii de calatorie sau de restrangeri de intrare pe teritoriul american a fost anuntat la putin timp dupa preluarea functiei de catre Donald Trump in ianuarie 2017, vizand in principal tari musulmane.Aceasta masura a provocat critici foarte aprige atat in Statele Unite, cat si in comunitatea internationala.