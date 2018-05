Ce vrea dictatorul coreean de la Donald Trump? O intalnire istorica ce poate deveni un esec global

Trump are nevoie de spectacol, Kim are nevoie de putere

SUA raman o tinta pentru rachetele Coreei de Nord

Denuclearizarea, o promisiune fara acoperire

In ultimii ani, Coreea de Nord a desfasurat un intens program de inarmare care a culminat cu o serie de teste cu rachete care au ingrozit lumea. Kim Jong Un, dictatorul coreean, responsabil de moartea a sute de oameni de la preluarea puterii, a anuntat in mai multe randuri ca armata sa poate lansa rachete balistice cu incarcatura nucleara care sa atinga tinte din SUA.Testele atomice au creat panica in Coreea de Sud, direct vizata de un posibil atac nord-coreean, in Japonia, dar si in SUA si Uniunea Europeana.La sfarsitul anului 2017, testarea armelor nucleare a incetat brusc, iar de atunci se desfasoara un balet diplomatic complicat si intens care va culmina cu intalnirea dintre Kim Jong Un si Donald Trump.Presedintele SUA sustine ca reactia sa hotarata de amenintare a Coreei de Nord cu un atac iminent a dat rezultate. Liderul de la Casa Alba isi aroga toate meritele in ce priveste stoparea testelor.Moon Jae In, presedintele Coreei de Sud, a anuntat dupa intalnirea cu Kim Jong Un, care a avut loc in urma cu o saptamana in zona demilitarizata dintre cele doua state, ca Trump merita Premiul Nobel pentru Pace datorita relansarii relatiilor diplomatice din Peninsula Coreea, dar situatia e, totusi, mult mai complicata si nu poate fi rezolvata cu un premiu."Administratia Trump nu a facut nimic pentru a pregati discutiile, concentrandu-se pe inasprirea sanctiunilor impotriva Nordului si pe planificarea razboiului. Nu a existat prea multa coordonare intre Casa Alba si Departamentul de Stat, care a fost eviscerat si marginalizat de fostul secretar de Stat, Rex Tillerson.In plus, trimisul-sef al SUA in Coreea de Nord tocmai s-a pensionat si nu exista ambasador american in Coreea de Sud, lasand administratia cu doar cativa experti capabili sa cotroleze dosarul complex al intalnirii", se scrie in editorialul publicat de New York Times in data de 9 martie 2018.Stabilitatea peninsulei depinde de SUA, de China, de Rusia si de Japonia, puteri economice si militare care au interese majore in Asia. Fiecare dintre aceste state incearca sa devina actor principal din punct de vedere politic si militar in regiune.In orice tip de negociere, America e nevoita sa-si pastreze influenta militara si economica in zona daca vrea sa-si conserve statutul de cea mai mare putere globala. O alunecare a peninsulei sub influenta chineza ar insemna un dezastru pentru Casa Alba si o amenintare serioasa pentru Japonia cu efecte imediate asupra statelor occidentale.Mai multi experti in politica internationala avertizeaza ca exista posibilitatea ca Donald Trump sa fi intrat in jocul lui Kim Jung Un, dictatorul nord-coreean, care isi urmareste propria agenda politica.Acesta doreste sa-si consolideze puterea politica in interiorul tarii, sa foloseasca puterea nucleara ca un instrument diplomatic, sa imbunatateasca viata propriilor cetateni si sa obtina la nivel global tratamentul preferential de care se bucura puterile nucleare."Kim are mai multe obiective concrete care sunt evidente in actiunile de la Phenian si care urmaresc sa propulseze Coreea de Nord spre obiectivul unificarii, dar in conditii favorabile Nordului. Kim a cautat1) sa-si asigure imunitate impotriva provocatorilor interne,2) sa realizeze si sa demonstreze ca detine cu adevarat un arsenal nuclear eficient,3) sa imbunatateasca viata poporului si4) sa ridice statutul international al Coreei de Nord la cel de putere nucleara.Pana de curand, prioritatea sa a fost reprezentata de atingerea primelor doua obiective. Dupa ce a facut progrese semnificative cu acestea, Kim intentioneaza sa se ocupe si de ultimele doua", scrie Politico.com Interesul lui Kim Jong Un este ca intalnirea cu Donald Trump sa-l transforme si pe el intr-un lider cu influenta globala si sa obtina cat mai mult in urma promisiunii ca va opri testele nucleare.Dictatorul nord-coreean nu a fost infricosat de amenintarile lui Donald Trump, ci a fost, mai degraba, atras de faima sa si de faptul ca o intalnire cu el va fi extrem de mediatizata, iar rezultatul intalnirii il poate prezenta ca pe un succes care sa-i asigure pozitia de lider absolut la el in tara.Tema unirii cu Coreea de Sud are un rol mai degraba doctrinar, reprezentand o misiune istorica fara termen de executie si cu care Kim Jong Un poate capitaliza sustinere atat in Coreea de Nord, dar si in Coreea de Sud, unde simpatizantii miscarilor de stanga considera SUA singurul obstacol impotriva unirii celor doua state, conform Politico.com.Schimbarea de atitudine a lui Kim Jong Un fata de contactele internationale, iesirea din izolare are legatura cu momentul 28 noiembrie 2017, atunci cand Phenianul a testat o racheta balistica, iar succesul lansarii i-a oferit posibilitatea lui Kim Jong Un sa anunte ca bombele sale pot atinge orice tinta din SUA.Acela a fost momentul in care politica ultimului stat comunist s-a schimbat radical.Exista mai multe informatii ca, incepand cu luna decembrie 2017, Kim Jong Un a luat cateva masuri timide de liberalizare a economiei, iar in plan extern a inceput o adevarata ofensiva diplomatica, intalnindu-se cu Xi Jinping, presedintele Chinei, cu Moon Jae In, presedintele Coreei de Sud, dar si acceptand o intalnire cu Donald Trump.Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat, joi, in cursul unei intrevederi cu seful diplomatiei chineze, ca este angajat sa denuclearizeze peninsula, a anuntat Ministerul de Externe chinez.Kim Jong Un foloseste promisiunea de a opri testele nucleare ca pe o parghie de putere in negocierile internationale, dar oprirea testelor nu inseamna denuclearizarea imediata a Coreei de Nord.Toate resursele statului nord-coreean au fost investite in programul nuclear, iar in jurul acestui proces de inarmare s-a creat o adevarata birocratie, in plus, in mentalul colectiv a fost implementata ideea ca existenta tarii depinde de succesul acestui program nuclear.Inceperea unei operatiuni de dezarmare poate crea dezechilibre la nivelul statului care pot pune in pericol pozitia de lider al lui Kin Jong Un, scrie Politico.com. In aceasta situatie e greu de presupus ca presedintele Donald Trump va obtine mai mult decat ce a obtinut deja, adica oprirea testelor nucleare.Erorile administratiei Obama in ce priveste politica de inarmare a Coreei de Nord nu pot fi indreptate intr-o singura zi, iar intalnirea dintre Donald Trump si Kim Jong Un nu este o veste atat de buna pe cat pare in raport cu stoparea amenintarii unui conflict nuclear.