Ceasul apocalipsei a fost dat inainte cu 30 de secunde, pe fondul tensiunilor intre SUA si Coreea de Nord

In urma cu un an, imediat dupa ce Donald Trump a devenit presedinte al SUA, indicatorul ceasului privind riscurile de distrugere totala a Terrei era setat la 12 fara doua minute si jumatate.Pe fondul actualelor amenintari, ceasul atomic a fost dat de specialisti anul acesta cu 30 de secunde inainte, ajungand cel mai aproape dein functie de amenintarile nucleare, schimbarile climatice si alte riscuri globale.Riscurile unui razboi nuclear au crescut in ultimele luni pe fondul amplificarii tensiunilor intre Administratia Donald Trump si regimul din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un.Buletinul Atomic al Oamenilor de Stiinta, fondat in 1945 de savanti ai Proiectului Manhattan, observa "declinul conducerii SUA si moartea diplomatiei in timpul Administratiei Donald Trump", acesta fiind principalul factor care conduce la deteriorarea securitatii globale.