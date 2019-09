Cel care a semnalat controversata discutie dintre Trump si Zelenski ar fi un agent CIA

Ziare.

Potrivit publicatiei, care se bazeaza pe trei surse cunoscandu-i identitatea, este vorba despre un barbat care intre timp s-a intors in cadrul Central Intelligence Agency (CIA).Plangerea acestuia, care dateaza din 12 august si al carei continut a fost facut public joi, sugereaza in principal ca are o pregatire de analist, cunoaste in detaliu politica Statelor Unite pentru Europa si ca are o "buna intelegere" a politicii din Ucraina, a adaugat NYT.Agentul serviciilor secrete americane a subliniat, de asemenea, ca nu a fost martor direct la discutia telefonica si ca a fost pus la curent in cadrul "relatiilor regulate inter-agentii".Andrew Bakaj, unul dintre avocatii avertizorului de integritate, a refuzat sa comenteze aceste informatii.Transcriptul discutiei telefonice dintre Trump si Zelenski din 25 iulie a fost dat publicitatii ca urmare a scandalului declansat in SUA in urma acuzatiilor ca Trump l-ar fi indemnat pe presedintele ucrainean ca autoritatile de la Kiev sa-l investigheze pe fiul fostului vicepresedinte democrat Joe Biden, posibilul sau rival la prezidentialele de anul viitor.In urma scandalului declansat in SUA de acest caz, democratii, care detin majoritatea in Camera Reprezentantilor, au anuntat marti lansarea unei anchete oficiale in vederea punerii sub acuzare a presedintelui , care poate duce la destituirea acestuia (impeachment).