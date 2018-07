Cel mai tanar primar din Marea Britanie i-a interzis lui Trump sa intre in orasul sau

Ziare.

com

Primarul a facut anuntul in timpul unei sedinte a Consiliului Local. Edilul purta un sombrero, in semn de solidaritate cu Mexicul, arata BBC Primarului i s-a atras atentia ca nu poate interzice cuiva sa nu intre in oras, dar ca "poate printr-o dezbatere si un proces colectiv si democratic sa fie de acord sa condamne opiniile unui individ sau unei organizatii".Magid Magid a transmis si pe Twitter ca Trump este un om de nimic si ca nu are voie sa intre in orasul sau. Mai mult, edilul a spus ca declara ziua de 13 iulie drept "Ziua Solidaritatii cu Mexic".Totusi, primarul a recunoscut ca este putin probabil ca Trump sa intentioneze sa mearga in orasul sau.Magid Magid a ajuns in Sheffield dintr-o tabara de refugiati din Etiopia. In 2016 a fost consilier, iar anul acesta a fost ales primar, devenind astfel, la 28 de ani, cel mai tanar primar ales vreodata in Marea Britanie.Citeste si Inainte de intalnirea cu Putin, Trump isi anunta victoria in fata aliatilor NATO: Cresc cheltuilelile de Aparare cu 33 miliarde de dolari A.G.