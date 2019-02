Cine e David Malpass, omul pe care Trump l-a ales sa fie noul sef al Bancii Mondiale

.@POTUS Trump: "David (Malpass) has been a long-time supporter of mine. From even before I ran. I like those sort of people somehow." https://t.co/NZqCTtpK5g - Alessandro Leipold (@ALeipold) 6 februarie 2019

David Malpass, in varsta de 62 de ani, in prezent subsecretar pentru Afaceri internationale in cadrul Departamentului Trezoreriei din SUA, a fost consilier economic in echipa de campanie electorala a lui Donald Trump, informeaza postul NPR."Este o mare onoare", a reactionat Malpass, prezent alaturi de Trump, subliniind ca doreste sa contribuie la eforturile de mai buna integrare a femeilor in economie."Sunt foarte optimist in legatura cu faptul ca vom putea crea crestere in strainatate care va contribui sa ne ajute in lupta impotriva saraciei extreme si va spori oportunitatile economice pentru tarile in curs de dezvoltare", a aratat el.Malpass a lucrat si in cadrul Administratiei George H.W. Bush si a fost economist-sef la grupul de investitii american Bear Stearns.David Malpass probabil va incerca sa ofere Statelor Unite un rol mai influent in cadrul Bancii Mondiale, a declarat un oficial din cadrul Administratiei de la Washington citat de site-ul Axios.com.In trecut, David Malpass a criticat institutii internationale precum Banca Mondiala, catalogandu-le, potrivit CNBC, drept "intruzive" si "reticente fata de schimbari".Pentru a deveni presedinte al Bancii Mondiale, David Malpass trebuie sa primeasca aprobarea reprezentantilor tarilor care detin controlul asupra Consiliului de Administratie al institutiei.Banca Mondiala va lansa oficial candidaturile joi, dosarele putand fi depuse pana la 14 martie. Numele noului presedinte va fi anuntat pana la mijlocul lui aprilieDavid Malpass (foto) ar urma sa il inlocuiasca in functia de presedinte al Bancii Mondiale pe Jim Yong Kim, care a demisionat la inceputul anului. Jim Yong Kim a parasit brusc functia, cu trei ani inainte de incheierea mandatului sau, pentru a ocupa un post in sectorul privat.Postul de presedinte al Bancii Mondiale este atribuit in mod traditional unui american, in timp ce sefia Fondului Monetar International revine unui european, in baza unui aranjament tot mai contestat de tarile emergente.