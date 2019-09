Cine il va infrunta pe Donald Trump? Alegerile prezidentiale preliminare au devenit show de televiziune

Audienta in detrimentul calitatii

Cel putin de acesta data incap toti pe scena: cei 10 candidati ai democratilor americani, care s-au calificat in cea de-a treia runda televizata. La primele doua transmisiuni a fost necesara impartirea in doua grupe, pentru ca 20 de candidati erau prea multi pentru o singura seara.Si totusi, nici cel de-al treilea spectacol de televiziune, difuzat din Houston, Texas, nu a reprezentat o adevarata dezbatere. Regulile au fost la fel de absurde ca si inainte: un minut si 15 secunde au avut la dispozitie protagonistii pentru a raspunde la o intrebare si doar 45 de secunde pentru a lamuri detalii suplimentare. Nimeni nu putea astepta o abordare profunda a temelor stringente din tara si din lume. De succes s-au bucurat, din nou, asa numitele "Soundbites" - videoclipuri scurte, rapid montate si usor de lansat in universul platformelor sociale si multimedia.Procesul care ar trebui sa se finalizeze cu identificarea celui mai calificat candidat pentru cel mai important post din tara s-a transformat deja de anul trecut intr-un show de televiziune. Cine se mai mira ca SUA sunt conduse de un star de televiziune, fara niciun fel de calitati de lider, dar cu multe inclinatii necesare in showbiz, precum narcisism, superficialitate si aplecare spre drama?Televiziunile isi doresc astfel de puneri in scena din motive pur comerciale. Leslie Moonves, seful postului CBS, explica inca din 2016, in perspectiva candidaturii lui Donald Trump si a bataliei pentru putere a republicanilor, purtata in fata camerelor de filmat, ca "...poate nu este bine pentru tara, dar este foarte bine pentru CBS". Audienta a crescut si, in paralel, s-au majorat si incasarile din publicitate.De ce continua Partidul Democrat sa joace tot acest teatru? Nu este bine nici pentru tara si nici pentru democrati. Dar exista o justificare: sistemul alegerilor preliminare si votul acordat de populatie impiedica practic deciziile unilaterale luate de mai marii partidelor in spatele usilor inchise. Totusi, intre timp, se pare ca liderii partidului prefera sa nu decida direct persoana care sa il infrunte pe presedintele Donald Trump. Partidul transfera decizia catre populatie.Dar, pe ce baza se va face alegerea din cei peste 20 de candidati? Sa decida oare doar filmuletele "Soundbites" de 1 minut difuzate in cele trei ore ale show-ului TV? O astfel de decizie nu poate avea un fundament solid!Si ce dezvaluie situatia actuala despre partid? Ca nici el nu stie daca sa sustina ideile "democrat-socialiste" ale lui Bernie Sanders sau daca sa revina la "vremurile bune din trecut" invocate de Joe Biden? Sa fie pentru sau impotriva energiei nucleare? Cum sa aplice acum deciziile privind asigurarea medicala pentru majoritatea populatiei?Democratii se prezinta precum o adunatura fara sef, in care fiecare ataca pe fiecare. Ei sunt astfel vulnerabili in fata concurentei, iar asa numitele "Soundbites" sunt folosite cu mare incantare de presedintele Trump pentru a-i ataca pe candidatii din randul carora se va alege cel care il va provoca in campanie.De fapt, totul se poate face mult mai usor. Actualul presedinte este sustinut de mai putin de jumatate din electoratul american. Democratii s-ar putea prezenta drept alternativa clara, un partid care ia in serios modificarile climatice, care protejeaza mediul si sustine aliantele internationale si ajutorul umanitar pentru refugiati, propunand si o legislatie rationala pentru regimul armelor si munitiilor.Din nefericire, toate bunele idei se pierd in micile "dezbateri" de suprafata. Este dureros sa asisti la acest spectacol. Democratii au nevoie urgenta de o conducere eficienta. Conducere care insa nu se intrezareste la orizont.