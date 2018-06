Cine va plati cazarea liderului nord-coreean la intalnirea cu Trump, din Singapore?

Ziare.

Statele Unite analizeaza modalitatile prin care poate facilita cazarea oficialilor nord-coreeni care se vor intalni cu presedintele Donald Trump, in 12 iunie, relateaza Business Insider.Potrivit unor informatii, delegatia presedintelui nord-coreean Kim Jong Un prefera sa se cazeze la complexul Fullerton, aflat pe o insula din apropierea coastei singaporeze, unde o noapte de cazare in apartamentul prezidential costa 6.000 de dolari.In conditiile in care pregatirile pentru intalnirea dintre presedintele american Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un sunt avansate, una dintre cele mai mari probleme de logistica s-ar rezuma la o singura intrebare: cine va plati hotelul lui Kim?The Washington Post a relatat, vinery, ca oficialii americani cauta raspunsuri la aceasta intrebare, care arata implicatiile practice si diplomatice ale pregatirilor primei intalniri dintre cei doi lideri.Echipa americana, condusa de adjunctul directorului de personal al Casei Albe, Joe Hagin, ar fi dispusa sa plateasca cazarea lui Kim, dar nu vrea ca partea nord-coreeana sa perceapa acest gest ca pe o insulta. In cel mai rau caz, Pyongyang-ul ar putea escalada tensiunile cu SUA, pentru a-si apara onoarea.Alternativa at fi ca Singapore sa plateasca cheltuielile nord-coreenilor, potrivit The Washington Post.In februarie, cheltuielile de calatorie ale Coreei de Nord la Olimpiada de Iarna 2018, care a participat cu o delegatie de 424 de persoane, au fost platite de Coreea de Sud. Factura s-a ridicat la 2,64 de milioane de dolari si a acoperit cazarea la hoteluri de lux si mancarea.Trump a anuntat vineri ca summitul cu Coreea de Nord va avea totusi loc , cu toate ca in urma cu cateva zile anulase intalnirea. "Cred ca pana la urma vom avea un rezultat foarte bun", a spus presedintele american.