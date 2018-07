CNN a difuzat o inregistrare cu o discutie dintre Trump si fostul sau avocat. A platit un model Playboy in schimbul tacerii?

Ziare.

com

Discutia inregistrata facea referire la Karen McDougal, fosta starleta Playboy care in august 2016 a vandut, pentru 150.000 de dolari, catre American Media Inc, editorul saptamanalului The National Enquirer, povestea unei relatii pe care presedintele Trump a negat-o. Karen McDougal a afirmat ca a avut o relatie "romantica de zece luni in 2006 si 2007" cu Donald Trump, asadar, cu cateva luni dupa casatoria acestuia din urma cu Melania.Cotidianul New York Times a relatat vineri ca FBI a gasit acea inregistrare in timpul unei perchezitii efectuate in biroul lui Michael Cohen in cadrul unei anchete pentru frauda fiscala si bancara, ce nu are legatura cu Trump.Numele lui Cohen se regaseste si in investigatia prin care procurorul special Robert Mueller cauta dovezi ale presupusei implicari a Rusiei de partea candidatului republican la scrutinul prezidential din 2016.Michael Cohen a fost considerat pana in prezent ca fiind nu doar avocatul lui Trump, ci si unul dintre oamenii sai cei mai de incredere, iar prin intermediul sau Trump i-ar fi oferit fostei actrite de filme pentru adulti Stormy Daniels suma de 130.000 de dolari tot pentru un acord de confidentialitate legat de o relatie.Sambata, intr-un mesaj pe Twitter, Trump a calificat drept ceva "de neconceput", "total inedit" si "probabil ilegal" faptul ca a fost inregistrat pe ascuns de propriul sau avocat.Inregistrarea, care dateaza din septembrie 2016, a fost pusa la dispozitia CNN de avocatul lui Cohen, Lanny Davis."Trebuie sa deschid o firma pentru transferul informatiilor acelea, in privinta prietenului nostru David", spune Cohen in inregistrare, facand probabil referire la directorul American Media, David Pecker.Problema finantarii revine mai tarziu in discutie si Trump il intrerupe pe Cohen, intreband: "Ce finantare?". "Va trebui sa platim", ii spune Cohen, iar Trump este auzit spunand: "plata cu cash", dar e zgomot pe banda si nu este clar daca sugereaza sa se faca plata cu cash sau sa nu se faca. Cohen raspunde: "Nu, nu", dar continuarea nu se mai aude bine.Avocatul lui Trump, Rudy Giuliani, care a dat asigurari ca nu s-a facut nicio plata in acest caz din partea lui Trump, a declarat marti seara la Fox News ca inregistrarea nu aduce niciun indiciu ca ar fi fost incalcata legea. In schimb, Lanny Davis a afirmat pentru CNN ca Giuliani incearca sa-l discrediteze pe Cohen "de frica"."De ce se tem? Se tem ca are adevarul despre Donald Trump. Ca intr-o zi va spune adevarul despre Donald Trump. Adevarul este ca atunci cand Donald Trump spune 'cash', termen pe care Rudy Giuliani stie ca il folosesc doar traficantii de droguri si mafiotii, Michael Cohen spune dupa cum ati auzit 'nu, nu, nu'" - a insistat Davis.La randul sau, Alan Futerfas, avocat al Organizatiei Trump, a respins ideea ca inregistrarea arata ca Trump a facut vreo plata in bani lichizi, subliniind, tot pentru CNN, ca nu se fac tranzactii in bani lichizi si ca "oricine cunoaste compania sau stie cum lucreaza presedintele stie ca nu se lucreaza cu cash. Totul este documentat, fiecare banut este documentat", a asigurat Futerfas.Michael Cohen mai afirma in inregistrare ca a discutat cu directorul financiar al Trump Organization "Allen Weisselberg despre cum sa se pregateasca toata chestia cu fondurile".In emisiunea de marti difuzata de CNN a refuzat sa spuna daca plata s-ar fi facut din banii companiei sau cei personali ai lui Trump, mentionand ca Weisselberg lucreaza si pentru Trump, si pentru compania sa."Nici nu stiu ce ar fi putut sa-i spuna Michael Cohen lui Allen Weisselberg, pentru ca Allen nu face decat sa tina contabilitatea", a adaugat avocatul Organizatiei Trump.