Un american a murit dupa ce a incercat sa se trateze cu "medicamentul minune" promovat Trump pentru COVID-19

Conform CNN , cei doi au luat fosfat de clorochina, un produs utilizat la curatarea acvariilor.Cei doi erau trecuti de 60 de ani si nu se stie daca aveau alte afectiuni.Anuntul mortii barbatului din Phoenix vine la doar trei zile dupa ce presedintele Donald Trump scria pe Twitter ca "Hidroxiclorochina si Azitromicina, luate impreuna, au o sansa reala de a fi medicamentele care schimba jocul medicinii in intreaga istorie".Dupa anuntul lui Trump, oficialii din domeniul sanatatii au avertizat insa ca este necesar un studiu suplimentar.Banner Health, unul dintre cele mai mari spitale din Arizona, a confirmat caReprezentantii Banner Health au transmis ca este vorba despre "un aditiv utilizat frecvent pentru curatarea acvariilor cu pesti".Clorochina este aprobata de FDA in SUA pentru tratarea malariei si artritei reumatoide, dar nu si pentru coronavirus."Avand in vedere incertitudinea din jurul COVID-19, intelegem ca oamenii incearca sa gaseasca noi modalitati de a preveni sau trata acest virus. Dar", a afirmat doctorul Daniel Brooks.Conform reprezentantilor Banner Health, cei doi americani care au luat fosfat de clorochina au resimtit efecte adverse in doar 30 de minute si au necesitat internarea.Din acest motiv, Banner Health a solicitat ferm ca aceste substante sa nu fie prescrise pacientilor care nu sunt spitalizati."Ultimul lucru pe care il dorim acum este sa inundam serviciile noastre de urgenta cu pacienti care cred ca au gasit o solutie vaga si riscanta care ar putea pune in pericol sanatatea lor", a transmis doctorul Brooks.Didier Raoult, directorul Institutului Universitar Medical din Marsilia, a explicat ca a efectuat un studiu clinic in care a tratat 25 de pacienti cu Covid-19 cu hidroxiclorochina. La sase zile distanta, spunea el, doar 25 la suta dintre pacientii care au luat acest medicament mai aveau virusul in corpul lor. In schimb, 90% dintre cei care NU au luat hidroxiclorochina au continuat sa fie purtatori.Studiul a demonstrat ca hidroxiclorochina si azitromicina sunt foarte eficiente in tratarea COVID-19. Pacientii inscrisi in studiu au invins virusul in jurul celei de-a cincea zile de tratament.In urma acestui anunt, gigantul farmaceutic francez Sanofi s-a oferit sa doneze milioane de cutii de Plaquenil (un nume comercial pentru hidroxiclorochina) pentru a continua testele.In Franta, se pare ca unele farmacii au fost coplesite de cererea mare a acestor medicamente in ultimele zile. Chiar si asa, multe voci au subliniat ca oamenii nu ar trebui sa ajunga la concluzia ca hidroxiclorochina este o cura miraculoasa dovedita."Acest studiu pare promitator, dar trebuie sa fim cu adevarat atenti inainte de a ne ridica asteptarile cand vine vorba despre un virus atat de nou ca acesta. Inca ne lipsesc o multime de date", a spus Sarah D'Alessandro, profesor de medicina moleculara la Universitatea din Milano si specialist in malarie.C.S.