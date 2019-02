Cohen a declarat la audieri ca Trump l-a pus sa faca peste 500 de amenintari in ultimii zece ani

Ziare.

In cadrul audierilor din Camera Reprezentantilor, Cohen l-a descris pe Donald Trump drept un sef "intoxicant", un "escroc" care mintea mereu fara ezitare. Fostul avocat a declarat ca ii este rusine ca a sustinut "actele ilicite" ale presedintelui american, relateaza Reuters."De cate ori v-a pus Donald Trump sa amenintati o persoana sau o entitate in numele lui? [...] Peste 500 de ori?", au intrebat procurorii. "Probabil", a raspuns Cohen, mentionand ca persoanele amenintate au variat de la femei pana la jurnalisti.Cohen le-a aratat investigatorilor mai multe scrisori scrise in numele lui Donald Trump, prin care ameninta fosti colegi de liceu si facultate sa nu faca publice note sau evenimente.Printre tintele minciunilor si amenintarilor facute in numele lui Trump se numara si Melania Trump, fata de care Cohen a manifestat un regret particular. "Faptul ca am minitit-o pe prima doamna este unul dintre cele mai mari regrete", a declarat Cohen.