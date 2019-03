Comisia Juridica din Camera Reprezentantilor, dominata de democrati, lanseaza o ampla ancheta privindu-l pe Trump

Ziare.

Intr-un comunicat citat de agentiile internationale, comisia precizeaza ca investigheaza suspiciunile de "obstructionare a justitiei, de coruptie si alte abuzuri de putere din partea presedintelui Trump, a asociatilor acestuia si a unor membri ai administratiei sale".Comisia a contactat in total 81 de persoane si organizatii, printre care directorul financiar al Trump Organization, Allen Weisselberg, avocatul personal al presedintelui, Jay Sekulow, fostul ministru al justitiei Jeff Sessions, fosti oficiali de la Casa Alba precum Steve Bannon, Sean Spicer si Hope Hicks, sau fondatorul WikiLeaks, Julian Assange."Am vazut daunele aduse institutiilor noastre democratice in cei doi ani in care Congresul a refuzat sa intreprinda o supraveghere responsabila. Congresul trebuie sa ofere o verificare asupra abuzurilor de putere", a subliniat presedintele comisiei, Jerrold Nadler.Scrisoarea Comisiei Judiciare a Camerei a fost primita de Casa Alba, a anuntat purtatoarea de cuvant a presedintiei americane, Sarah Sanders. "Oficiul Consilierului juridic si responsabilii relevanti ai Casei Albe o vor analiza si vor raspunde in termen corespunzator", a adaugat ea.Si purtatoarea de cuvant a Departamentului Justitiei, Kerri Kupec, a confirmat primirea unei scrisori din partea Comisiei Judiciare, cererea fiind in curs de evaluare.