Republicanii n-au gasit nicio dovada ca echipa lui Trump a colaborat cu Kremlinul. Democratii nu si-au publicat inca raportul

Astfel, Comisia nu da dreptate serviciilor secrete americane privind amestecul Rusiei in alegerile americane, conform lui Mike Conaway, cel care conduce ancheta, relateaza Reuters.Acesta a precizat ca republicanii nu au gasit vreo dovada ca amestecul Rusiei in alegeri l-ar fi favorizat in vreun fel pe Donald Trump.Aceasta este doar una dintre mai multe anchete care investigheaza amestecul Rusiei in alegerile americane.In paralel, procurorul special Robert Mueller, dar si Comitetul pentru Servicii Secrete al Senatului deruleaza alte investigatii.Conway, un republican din Texas care conduce ancheta, a anuntat luni ca interviurile cu martorii ale comitetului s-au incheiat si ca intentioneaza sa le prezinte marti un raport democratilor.si credem ca vor face acest lucru in continuare. Nu am gasit vreo dovada ca Trump sau campania lui ar fi colaborat cu rusii", a spus el.Concluziile republicanilor vin in contradictie cu ancheta serviciilor secrete americane care au concluzionat anul trecut ca Rusia s-a implicat in alegerile americane pentru a-l ajuta pe Trump sa castige alegerile. Oficialii rusi au negat in repetate randuri orice fel de implicare in alegerile din 2016.Democratii care fac parte din comitet sunt asteptati sa faca public propriul raport.Adam Schiff, democratul cu cel mai inalt rang in comitet, a numit investigatia ca fiind "fundamental incompleta"."Prin faptul ca si-a incheiat rolul de supraveghere in singura investigatie autorizata in Camera Reprezentantilor, majoritatea a ales sa puna pe primul loc interesele lor de a-l proteja pe presedinte in loc sa protejeze tara, iar istoria ii va judeca dur", a spus Schiff.