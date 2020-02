Conflict intre Trump si presedinta Camerei Reprezentantilor, in timpul discursului privind Starea Natiunii. Pelosi a rupt discursul presedintelui

"Inca patru ani"

Trump a salutat "revenirea Americii marete" si a evitat subiectul procesului pentru destituirea sa in discursul sau de 80 de minute, dar efectul acestuia s-a facut simtit, putini republicani ovationand in picioare, in timp ce democratii au ramas asezati, relateaza Reuters.Trump, care s-a aflat fata in fata cu Pelosi pentru prima oara de cand aceasta a plecat de la o intalnire de la Casa Alba in urma cu patru luni, a refuzat sa dea mana cu aceasta, in timp ce i-a inmanat o copie a remarcilor sale, inainte de discurs.Cu toate ca nu a mai discutat cu Trump de la ultima lor intalnire, Pelosi a parut surprinsa. Ea a evitat expresia traditionala "mare privilegiu si o deosebita onoare", care insoteste de obicei prezentarea presedintelui de catre presedintele Camerei."Membri ai Congresului, presedintele Statelor Unite", a fost tot ce a spus Pelosi pentru a-l prezenta pe Trump.Cand s-a incheiat discursul, Pelosi a rupt copia remarcilor presedintelui pe care i-o inmanase acesta, iar ulterior a declarat reporterilor ca a fost "un gest curtenitor, avand in vedere alternativa".Dupa eveniment, Pelosi a publicat pe Twitter o fotografie in care ii intinde mana lui Trump si a scris:"Democratii nu vor inceta sa intinda mana prieteneste pentru a face treaba pentru oameni. Vom lucra pentru a gasi un numitor comun acolo unde putem, dar ne vom mentine punctul de vedere acolo unde nu se poate".Tensiunile sunt un semn ca nu pot fi asteptate progrese, odata cu apropierea alegerilor prezidentiale din noiembrie.Procesul pentru destituire a intensificat conflictul dintre Trump, fost star de reality show transformat in politician conservator, si Pelosi, liberala din California, care a existat pe parcursul presedintiei acestuia. Trump o numeste in mod curent pe aceasta "Crazy Nancy" (Nebuna Nancy) la adunarile electorale.La inceputul discursului presedintelui, republicanii din ambele Camere au scandat "inca patru ani", in timp ce acesta se afla la tribuna Camerei Reprezentantilor.Democratii au stat in liniste, iar unii au putut fi vazuti dand din cap in timp ce Trump afirma "Starea natiunii este mai puternica decat oricand".Pelosi, care a renuntat la opozitia fata de inculparea presedintelui si a permis parlamentarilor democrati sa il acuze, a stat nemiscata in spatele lui Trump si a rasfoit copia discursului, in timp ce acesta vorbea.Trump a intrat in Camera Reprezentantilor in timp ce democratii au fost pusi intr-o situatie stanjenitoare din cauza defectiunilor tehnice care au intarziat rezultatele votului din Iowa de luni, primul scrutin intern pentru alegerile prezidentiale din acest an, pentru nominalizarea reprezentantului Partidului Democrat.Trump s-a prezentat ca un mare progres comparativ cu presedintele Barack Obama, pe care l-a succedat acum trei ani, afirmand ca a stimulat economia Statelor Unite, a marit numarul locurilor de munca si a reformat armata."In numai trei ani, am schimbat mentalitatea declinului american si am respins micsorarea destinului Americii", a spus presedintele.Managerii democrati ai cazului de destituire, care actioneaza ca acuzatori in procesul din Senat, au stat impreuna in primul rand al sectorului democratilor.Multe dintre femeile democrate au purtat alb pentru al doilea an consecutiv, un simbol al miscarii sufragetelor care a obtinut dreptul de vot al femeilor in urma cu 100 de ani. Mai multi parlamentari democrati au refuzat sa participe la discurs in semn de protest fata de Trump, cum ar fi liberala Alexandria Ocasio-Cortez.Trump, care si-a folosit discursul pentru a-si prezenta viziunea pentru al doilea mandat, a afirmat ca planul democratilor de a extinde asigurarea pentru sanatate finantata de guvern este echivalenta cu "o preluare socialista" care ar falimenta tara, ar reduce beneficiile pentru cei care beneficiaza de acestea in prezent si ar oferi asistenta imigrantilor ilegali.Candidatii prezidentiali democrati si multi parlamentari au propus planuri pentru sanatate care ar fi gestionate de guvern, o indepartare majora fata de sistemul actual, in care milioane de americani beneficiaza de asigurari medicale din partea angajatorilor.Lipsa unui plan al lui Trump pentru asistenta medicala il expune criticilor ca nu a facut eforturi suficiente pentru a gasi o solutie pentru reducerea costurilor de asigurare pentru sanatate care ii impovareaza pe multi americani din clasa de mijloc."Nu vom permite niciodata ca socialismul sa distruga sistemul de asistenta medicala american", a afirmat Trump.Femeile democrate au scandat "HR3", o referire la un proiect democrat care ar reduce costurile medicamentelor.Intr-o reactie democrata la televiziune, la discursul lui Trump, guvernatorul de Michigan Gretchen Whitmer a spus: "Democratii incearca sa imbunatateasca asistenta medicala. Republicanii din Washington incearca sa o ia".Trump a oferit o imagine optimista a presedintiei sale, in speranta ca ii va convinge pe americani sa ii ofere un nou mandat de patru ani in alegerile din 3 noiembrie.Presedintele l-a salutat pe invitatul surpriza Juan Guaido, liderul opozitiei din Venezuela, si i-a oferit media Libertatii realizatorului conservator de radio Rush Limbaugh, care sufera de cancer. Sotia lui Trump, Melania, i-a pus panglica in jurul gatului lui Rush Limbaugh.Trump a reluat si argumentul sau ca migrantii trebuie opriti sa traverseze granita sudica a Statelor Unite si a spus ca asa-numitele "orase sanctuar", unde migrantii sunt protejati, sunt un lucru gresit. Politicile lui Trump in domeniul imigratiei sunt opuse fata de cele ale democratilor.Pelosi a putut fi vazuta dand din cap, in timp ce Trump isi expunea punctele de vedere referitoare la imigratie.Dupa ce a fost aproape de un conflict cu Iranul dupa ce a ordonat uciderea generalului iranian Qassem Soleimani, Trump a spus "Lucram pentru a opri razboaiele Americii in Orientul Mijlociu".Senatul este asteptat sa il achite pe Trump de acuzatiile de abuz de putere si obstructionarea Congresului, intr-un vot care va incepe miercuri, la ora 4:00 p.m (21:00 GMT).