Coronavirusul il scoate pe fostul avocat al lui Trump mai devreme din inchisoare

Michael Cohen, in varsta de 53 de ani, urmeaza sa-si ispaseasca restul pedepsei - de trei ani de inchisoare - in arest la domiciliu, dupa ce a fost condamnat cu privire la o serie de delicte comise in timpul campaniei prezidentiale americane din 2016, a declarat una dintre surse pentru Reuters.El urmeaza sa fie plasat mai intai in izolare - timp de doua saptamani - pentru a se asigura ca nu prezinta simptome de COVID-19, a precizat aceasta sursa sub protectia anonimatului.Reuters scrie ca nu a putut sa-l contacteze pe Cohen cu privire la aceste informatii.Cohen era incarcerat la Centrul Penitenciar din Otisville, la aproximativ 100 de kilometri nord-vest de New York, a declarat joi seara o purtatoare de cuvant a Autoritatii penitenciare federale americane.Statul New York este epicentrul epidemiei noului coronavirus in Statele Unite, iar focare de contaminare au fost semnalate in mai multe inchisori in intreaga tara.