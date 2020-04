Covid-19: Date-record in SUA - jumatate de milion de cazuri si peste 2.000 de decese in 24 de ore. Trump pregateste relansarea economiei

Trump face planurile pentru relansarea economiei

Sprijin pentru Italia

Astfel, potrivit CNN, vineri, intr-o singura zi, SUA au raportat 2.108 decese intr-o singura zi. Totalul mortilor de COVID-19 in SUA este de 18.758, foarte aproape de numarul total de morti din Italia, unde s-au inregistrat pana acum 18.849 de decese.In ce priveste numarul total de infectari confirmate, vineri, in SUA, s-a ajuns la 501.419 cazuri de coronavirus, un numar mai mare decat al celor trei tari puternic afectate de pandemie in total - Spania, Italia si Franta.In acest timp, presedintele american Donald Trump face planuri pentru relansarea economiei. Trump a informat vineri ca va anunta in curand crearea unui al doilea grup de lucru, un consiliu a carui activitate se va concentra pe relansarea economiei SUA dupa trecerea fazei celei mai dificile a pandemiei COVID-19, transmite Reuters, citata de Agerpres."Vom anunta asta peste putin timp. Probabil marti", a declarat Trump reporterilor in timpul informarii zilnice a grupului de lucru creat pentru combaterea epidemiei noului coronavirus.Cel mai probabil din acest consiliu vor face parte, printre altii, secretarul Trezoreriei Steven Mnuchin si consilierul economic principal al Casei Albe, Larry Kudlow, asa cum a informat un oficial al administratiei de la Washington in cursul saptamanii.Donald Trump a declarat vineri ca in acest format vor fi inclusi, de asemenea, guvernatorii statelor.Se crede ca si economistul republican Art Laffer, indrumator al lui Kudlow si cel care a prezentat oficialilor de la Casa Alba un plan de a repornire a economiei, ar putea fi invitat sa participe la acest nou grup de lucru.Primul grup de lucru creat pentru combaterea epidemiei noului coronavirus, din care fac parte expertii in domeniul sanatatii, doctorii Anthony Fauci si Deborah Birx, este dedicat incetinirii raspandirii virusului, identificarii medicamentelor care sa trateze COVID-19, precum si a unui vaccin.Trump a declarat vineri ca realitatea si recomandarile expertilor in domeniul sanatatii vor determina urmatorii pasi de facut in directia relansarii economiei.Actualul presedinte american urmareste sa fie reales la scrutinul din noiembrie si este dornic sa relanseze economia dupa ce multe companii au fost nevoite sa isi inceteze activitatea, trimitand milioane de persoane in somaj.Tot vineri, presedintele Donald Trump a cerut oficialilor superiori ai administratiei sale sa sprijine Italia in lupta impotriva noului coronavirus prin furnizarea de servicii medicale, ajutor umanitar si alte forme de asistenta, transmite sambata Reuters, citata de Agerpres.Intr-un memorandum adresat mai multor ministri din cabinetul sau, presedintele Trump a ordonat adoptarea mai multor masuri destinate ajutarii Italiei, inclusiv punerea la dispozitie a personalului militar american din tara pentru servicii de telemedicina, sprijin pentru ridicarea spitalelor de campanie si transportul proviziilor."Republica Italiana, unul din cei mai apropiati si mai vechi aliati ai nostri, este ravasita de pandemia COVID-19, care a facut deja peste 18.000 de victime, a adus o mare parte a sistemului sanitar italian in pragul prabusirii si ameninta sa impinga economia Italiei intr-o recesiune profunda", se arata in documentul liderului de la Casa Alba.Trump a cerut secretarului pentru comert sa incurajeze furnizorii americani sa vanda produsele solicitate de autoritatile si furnizorii de servicii medicale italieni, cu exceptia celor necesare raspunsului propriu al SUA la efectele pandemiei.Memorandumul mai indica faptul ca secretarul de stat, seful USAID si presedintele Bancii americane de export-import pot recurge la autoritatile disponibile pentru a sprijini redresarea economiei italiene.