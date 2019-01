Criza continua in SUA: Trump a incercat sa faca o oferta de compromis democratilor, dar a fost refuzat

Ziare.

Presedintele a vorbit, intr-o declaratie de sambata, a 29-a zi de cand Guvernul este inchis, despre planul sau de a construi zidul la frontiera cu Mexicul si despre dorinta de a pune capat crizei guvernamentale, care a paralizat SUA de mai bine de patru saptamani.Astfel, "compromisul" pe care toata lumea il astepta se rezuma la statutul asa-numitilor "dreamers", in numar de aproximativ 700.000, imigranti care au ajuns ilegal in SUA, la varste fragede.Acestia sunt in acest moment protejati in fata deportarii de un program care le permite sa lucreze, dar nu si sa obtina cetatenia. Donald Trump a amenintat in trecut ca va anula acest program, scrie BBC, iar sambata, s-a oferit sa extinda programul pentru inca trei ani, pana cand Congresul va reglementa statutul lor juridic.Totodata, Trump a oferit ca parte a intelegerii extinderea, pentru trei ani, a vizelor pentru cei care detin statut de protectie temporara (TPS) . Mai mult de 300.000 de oameni se afla in aceasta situatie, provenind din tari afectate de razboi.In schimb, Donald Trump nu vrea sa renunte la cele 5,7 miliarde de dolari, pe care le cere pentru construirea zidului.Democratii nu vor sa ii ofere aceste fonduri si chiar inainte ca Trump sa isi spuna discursul, au refuzat propunerile de compromis.Donald Trump a anuntat de vineri pe Twitter ca va face "un anunt important privind criza umanitara de la granita de sud si inchiderea partiala a guvernului maine dupa-amiaza de la 15:00 de la Casa Alba".