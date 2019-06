Cum a decurs prima zi a liderului american in Marea Britanie (Foto&Video)

Queen Elizabeth II welcomes President Trump and first lady Melania Trump: "Tonight, we celebrate an alliance that has helped to ensure the safety and prosperity of both our peoples for decades, and which I believe will endure for many years to come" https://t.co/r0v2Cuuj4m pic.twitter.com/5eH5S10iR3 - CNN Politics (@CNNPolitics) June 3, 2019

Ceai cu printul Charles

Schimb de cadouri

Obiecte de colectie

Ziare.

com

Palatul Buckingham a servit drept o locatie pompoasa pentru presedintele american, care si-a dorit de mult timp sa efectueze o vizita oficiala de stat in UK, potrivit The Guardian Odata avuta ocazia, el a profitat si si-a adus cu el patru dintre cei cinci copii.La dineul de stat, desfasurat luni seara, Trump a fost asezat intre regina si ducesa de Cornwall, in timp ce prima doamna, Melania Trump, a fost asezata langa printul de Wales. Ducele si ducesa de Cambridge au fost, de asemenea, asezati la aceasta masa.Insa vizita de stat nu a inceput fara controverse. Chiar inainte sa ajunga pe taram britanic, Trump a lansat un atac la adresa primarului Londrei , Sadiq Khan, ca raspuns la faptul ca acesta a criticat guvernul britanic pentru decizia de a-l primi intr-o vizita de stat pe presedintele american."Sadiq Khan, cel care a facut o treaba foarte slaba ca primar al Londrei, a fost obraznic fata de presedintele Statelor Unite, de departe cel mai important aliat al Regatului Unit", a scris Trump pe Twitter chiar inainte ca Air Force One sa aterizeze pe aeroportul Stansted, in apropiere de Londra.Totusi, prima zi pe taram britanic nu a fost marcata doar de controverse. Donald Trump si sotia sa Melania au fost invitati la ceai, luni dupa-amiaza, la resedinta printului Charles si sotiei sale Camilla, in centrul Londrei.Bineinteles, a avut loc si nelipsitul schimb de cadouri intre oficiali. Regina Elisabeta i-a oferit lui Trump un exemplar al primei editii a cartii "Al Doilea Razboi Mondial" ("The Second World War") a lui Winston Churchill, conform News.ro.In plus, i-a oferit presedintelui si un set de stilouri Duofold de trei piese, cu un design de obsidian.In schimb, Melania Trump a primit o cutie de argint facuta la comandata, cu un capac din email realizat de mana.De asemenea, cuplul prezidential a adus un omagiu la Mormantul Soldatului Necunoscut, la Westminster Abbey.Regina Elisabeta i-a prezentat liderului de la Casa Alba mai multe obiecte de colectie ale familiei regale de la jocuri de golf, potrivit Agerpres. In plus, a dat cuplului prezidential un ghid al evenimentelor din istoria SUA aflat in colectia regala de la Palatul Buckingham.In afara de o copie a Declaratiei de Independenta a SUA si o mezzotina a regelui George al III-lea, Trump vizionat imagini cu tatal reginei, George al VI-lea si cu unchiul acesteia Edward al VIII-lea jucand golf in Scotia.De asemenea presedintele Trump a vazut o scrisoare adresata de George al-VI-lea catre tatal sau George al V-lea.Sfarsitul vizitei prezidentiale urmeaza sa se concentreze asupra marcarii a 75 de ani de la Debarcarea din Normandia, printr-o ceremonie la Portsmouth, in sudul Angliei, miercuri, in prezenta reginei si presedintelui francez Emmanuel Macron.Ramane de vazut insa cum se vor desfasura urmatoarele doua zile din aceasta vizita oficiala.