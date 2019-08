Cum a putut Trump sa se pozeze ranjind alaturi de un bebelus ai carui parinti au murit in atacul din Texas (Foto)

Foto: The Independent

Liderul de la Casa Alba apare in poza ranjind si tinand degetul mare in sus, in timp ce Melania tine copilul in brate si se uita zambitoare la aparatele de fotografiat.Imaginea a starnit revolta in mediul online, in conditiile in care bebelusul a ramas orfan in urma acestui atac armat. Amintim ca 22 de persoane au fost ucise si alte 26 ranite dupa ce un tanar de 21 de ani a deschis focul, sambata, in zona hypermarketului Walmart din El Paso (Texas), frecventat de comunitatea hispanica.Printre cei decedati se numara si Andre si Jordan Anchondo, parintii micutului. De altfel, si el a fost ranit in atac, are cateva oase rupte, pentru ca mama lui s-a pus peste el pentru a-l proteja de gloante.Fotografia a fost facuta la un spital in care au fost internati cei raniti, potrivit The Independent Medicii au spus ca Trump pare ca nu da dovada de empatie, intrucat a fost filmat laudandu-se personalului medical cu dimensiunea unui miting pe care l-a sustinut anterior in zona.Toti cei opt pacienti adulti care se aflau inca in centrul medical cand presedintele american a efectuat vizita au refuzat sa-l intalneasca pe Trump, conform Washington Post.