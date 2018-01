Cum a reusit Michael Wolff sa patrunda in Casa Alba si sa afle atat de multe secrete despre Donald Trump

"Intrarea lui Wolff in Casa Alba a inceput cu Trump insusi, care l-a sunat la inceputul lunii februarie pentru a-l felicita ca a criticat postul CNN referitor la cum a acoperit mediatic ceremonia de investire". "Aproape toti cei care au vorbit cu Wolff au crezut ca este altcineva din Casa Alba si l-au lasat sa ia parte la intalnirile cu Trump". "Wolff a ajuns de nenumarate ori in Aripa de Vest a Casei Albe deoarece le spunea angajatilor ca Trump l-a numit 'cel mai bun'".

"Din relatarile povestite in cartea sa, pare ca Michael Wolff a petrecut o buna perioada de timp in Aripa de Vest a Casei Albe si astfel ar fi reusit sa ia parte la discutii cu presedintele sau sa aiba acces la diverse convorbiri ale acestuia", scrie Aaron Blake in articolul sau din Washington Post Un jurnalist la Bloomberg News, citat de Washington Post, sustine ca Michael Wolff si-a "croit drumul in Casa Alba " anuntand ca vrea sa scrie o carte cu titlu "Marea tranzitie: primele 100 de zile ale administratiei Trump".Cum nimanui din staff-ul presedintelui nu i s-a parut nimic in neregula cu tema abordata, Wolff a reusit sa ramana in interiorul Casei Albe pentru o perioda de timp destul de lunga fara ca nimeni sa il mai intrebe despre prezenta sa."Este o comedie spectaculoasa a erorilor din partea Casei Albe. Ar fi mult mai amuzant daca nu ar fi vorba despre sediul Guvernului federal al Statelor Unite", mai scrie Washington Post care aminteste ca deja au aparut anecdote despre cum a reusit Michael Wolff sa aiba acces la atat de multe informatii confidentiale: In cartea sa Michael Wolff face dezvaluiri despre ambitiile prezidentiale secrete ale Ivankai Trump si ofera date despre aprecierea pe care Donald Trump o are pentru magnatul Rupert Murdoch , desi admiratia nu pare a fi reciproca, despre faptul ca Donald Trump a fost "tulburat" de victoria in scrutinul prezidential, ca a fost nervos la la ceremonia de investitura, despre faptul ca Ivanka ironizeaza tunsoarea tatalui ei si despre faptul ca unul dintre apropiatii sai credea ca intrevederea consilierilor presedintelui american cu oficiali rusi a fost "act de tradare".C.S.R