Cum ar putea Oprah Winfrey sa il bata pe Donald Trump la propriul sau joc

Discursul sustinut de Oprah, la primirea trofeului onorific "Cecil B. DeMille" , a fost apreciat atat de cei prezenti la gala, cat si pe retelele de socializare, si a starnit speculatii potrivit carora ea ar putea candida la presedintie in 2020. Publicatia Time face o comparatie intre actualul presedinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, si posibila sa contracandidata la prezidentiale, Oprah Winfrey., avand averi asemanatoare ca valoare. Oprah are 2,9 miliarde de dolari, fiind a treia cea mai bogata femeie din America in 2017, iar Trump are o avere de 3,1 miliarde de dolari.. Winfrey a dominat televiziunile americane timp de 25 de ani cu emisiunea "Oprah", iar Trump a fost starul show-ului "The Apprentice", care a avut 15 sezoane.. Oprah, in ianuarie si are 41,2 milioane de urmaritori, iar Trump si-a facut contul doua luni mai tarziu, avand 46,3 milioane de urmaritori.. Winfrey apare pe coperta fiecarui numar al revistei "Oprah Magazine", aparuta prima oara in 2000 si care are 2,4 milioane de cititori. De cealalta parte, Trump a incercat sa publice trei reviste, dar nu a reusit sa adune mai mult de 200.000 de cititori.. Trump a fost numit al doilea cel mai admirat barbat in 2017, de catre compania Gallup (specializata in cercetari si sondaje de opinie - n.red.), cu un procent de 14% dintre respondenti. Oprah a fost numita a treia cea mai admirata femeie in acelasi an, cu 4% dintre respondenti.. 43% dintre respondenti au spus ca au o parere pozitiva despre Trump, iar 53% negativa, in martie 2017, intr-un sondaj realizat de Quinnipiac. In acelasi sondaj, 52% au avut o opinie favorabila despre Oprah, comparativ cu 23 de procente nefavorabile.. Winfrey a avut calitatea de martor in favoarea unui proiect de lege ce permite centrelor de ingrijire a copiilor sa efectueze verificari de cazier persoanelor care aplica pentru functii in astfel de institutii (in 1991). In schimb, in 1993, Trump spunea in Congres ca operatorii cazinourilor nativ-americane "nu arata a indieni pentru mine".. Winfrey l-a sustinut pe Barack Obama in primarele democrate din 2008, iar Trump pe Mitt Romney in primarele republicane din 2012. Amandoi au obtinut candidatura mult sperata.Iar acum amandoi au starnit speculatii in presa privind propria candidatura. Trump s-a jucat cu aceasta idee din '80. Desi Winfrey a spus in repetate randuri ca nu e interesata sa candideze, numele ei tot este invocat in acest context.Daca Oprah ar candida din partea democratilor in 2020, atunci ar avea si mai multe in comun cu Trump. Time sustine ca, pe baza reactiilor starnite de discursul lui Winfrey, ar putea cu usurinta sa acapereze micile ecrane, participand la evenimente, exact cum a facut Trump in 2016.De asemenea, nu ar avea experienta anterioara, ci doar niste comentarii pe diferite chestiuni din trecut, ceea ce i-ar permite sa conduca o campanie aspirationala, care nu ar avea planuri detaliate, exact cum a facut Trump in 2016.Daca ar vrea - dar nu exista dovezi in acest sens - Winfrey ar putea cu usurinta sa "apara de nicaieri" si sa domine zona democrata, sa dea peste cap planurile nenumaratilor strategi si a oficialilor din partid. Chiar daca nu ar castiga nominalizarea partidului, impactul candidaturii ei nu ar ramane neobservat.Poate ca democratii deplang victoria lui Trump, asigurata de o campanie bazata pe celebritatea lui, dar asta nu inseamna ca nu ar mai putea sa aiba de-a face cu alta chiar in sanul propiului partid.