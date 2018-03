Cum glumeste Donald Trump despre o posibila intalnire dintre oficialii nord-coreeni si cei americani

Ziare.

"Acum vorbim, apropo, au sunat in urma cu cateva zile. Au spus << ne-ar placea sa vorbim >>. Si am spus << La fel si noi, dar trebuie sa va denuclearizati, trebuie sa va denuclearizati >> ", a declarat Trump la cina anual a Clubului Gridiron, scrie Reuters."Ne vom intalni si vom vedea daca se intampla ceva pozitiv", a adaugat presedintele american.Nu este clar Trump a facut aceste afirmatii in gluma ori discutiile oficiale intre SUA si Coreea de Nord sunt iminente."Nu voi exclude discutiile directe cu Kim Jong Un. Pur si simplu nu", a mai declarat presedintele SUA.Trump a glumit pe seama sa, afirmand: "In ceea ce priveste riscul de a se confrunta cu un nebun, aceasta este problema lui, nu a mea", facand referire la liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, dupa ce Phenianul l-a numit "ticnit" pe Trump in trecut.Declaratia vine in contextul in care o delegatie oficiala din Coreea de Sud se va afla, luni, la Phenian , in principal pentru a discuta despre cum pot fi imbunatatite relatiile dintre Phenian si Washington , dar si situatia din peninsula.Astfel, dupa vizita de doua zile din Coreea de Nord, oficialii sud-coreeni vor merge in Statele Unite, pentru a-i informa pe oficialii americani despre discutiile avute la Phenian, potrivit informatiilor provenite de la administratia prezidentiala de la Seul, scrie Reuters. Tot sambata, Donald Trump a glumit si pe seama posibilitatii unei presedintii pe viata , liderul de la Casa Alba aratandu-se invidios pe felul in care omologul chinez, Xi Jinping, a reusit sa elimine limita de doua mandate prezidentiale.Intr-o inregistrare audio difuzata de CNN si preluata de Reuters si DPA, Trump a exclamat: "Acum e presedinte pe viata, presedinte pe viata. Si e mare! Si iata, a putut face asta. Cred ca e grozav. Poate ar trebui sa incercam si noi intr-o buna zi".