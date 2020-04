Curtea Suprema a SUA incepe audierile, prin videoconferinta, in dosarul declaratiilor de impozit ale lui Trump

Audierile vor avea loc in perioada 4-13 mai

Procesul

Ziare.

com

Cea mai inalta jurisdictie americana ar fi trebuit sa audieze argumentele partilor la 31 martie in acest dosar foarte asteptat, intrucat ea este necesar sa se pronunte asupra imunitatii de care se bucura presedintele american.Insa Inalta Curte a fost nevoita sa-si amane audierile publice din cauza noului cronavirus. Alegerea de a examina dosarul prin teleconferinta ii va permite sa ia o decizie inaintea alegerilor prezidentiale de la 3 noiembrie.", la examinarea unei serii limitate de dosare, a anuntat Curtea intr-un comunicat.Aceste audieri urmeaza sa aiba loc in perioada 4-13 mai, in functie de disponibilitatea partilor.Este vorba despre o premiera in cazul Curtii - din care fac parte doi octogenari, inclusiv decana progresista Ruth Bader Ginsburg, in varsta de 87 de ani.Pana in prezent, contextul sanitar a obligat Curtea doar sa amane audieri - in octombrie 2018 din cauza gripei spaniole - sau sa-si relaxeze calendarul - in 1793 si 1798 din cauza febrei galbene.Intre dosarele retinute in vederea unei examinari prin telefon, cel al finantelor lui Donald Trump este cel mai sensibil.Fostul magnat in domeniul imobiliar, care a facut din averea sa un argument in campanie, este primul presedinte american de la Richard Nixon care refuza sa-si faca publica situatia fiscala.In aprilie 2019, un procuror newyorkez a cerut fostului cabinet de contabilitate al presedintelui - Mazars - sa-i furnizeze datele din opt ani - 2011-2018 - din declaratiile de impozit, in cadrul unei anchete cu privire la o plata efectuata catre actrita porno Stormy Daniels.Aceasta plata, menita sa cumpere tacerea tinerei cu privire la presupusa legatura cu miliardarul, efectuata in timpul campaniei din 2016, ar putea sa fi incalcat legislatia privind finantarea campaniilor electorale.In paralel, comisii din Camera Reprezentantilor - unde democratii sunt majoritari - au cerut o intreaga serie de documente financiare care acopera aceeasi perioada prin somatii adresate cabinetului Mazars, dar si bancilor Deutsche Bank si Capital One.Presedintele s-a opus in justitie acestor cereri, insa tribunalele federale nu i-au dat dreptate nici in prima instanta si nici in apel. El s-a adresat apoi Curtii Supreme a Statelor unite - pe care a remaniat-o profund de cand se afla la putere.Donald Trump da asigurari ca are o imunitate totala pe perioada mandatului sau si mizeaza pe Inalta Curte - in cadrul careia judecatorii conservatori sunt majoritari - sa valideze aceasta lectura foarte extensiva a puterilor prezidentiale.