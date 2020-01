Daca Iranul ii ataca pe americani, Trump promite o mare razbunare

Ziare.

Unele din aceste situri iraniene "sunt de nivel foarte inalt si foarte importante pentru Iran si pentru cultura iraniana", a precizat Donald Trump intr-un mesaj pe Twitter. "Statele Unite nu mai doresc amenintari!", a atras el atentia.Donald Trump a subliniat ca numarul 52 corespunde cu cel al americanilor tinuti ostatici timp de peste un an cu incepere de la sfarsitul lui 1979 in ambasada Statelor Unite la Teheran.Anuntul facut de presedintele Statelor Unite intervine ca raspuns la amenintarile cu razbunarea formulate de liderii de la Teheran dupa lovitura americana care l-a ucis la Bagdad pe generalul iranian Qassem Soleimani, seful Fortelor Quds, insarcinate cu operatiuni in exteriorul Iranului.