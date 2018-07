Economia SUA are cel mai rapid ritm de crestere din ultimii 4 ani. Trump: Este un miracol economic UPDATE

I-a ridiculizat pe Bush si Obama

Ziare.

com

Presedintele american Donald Trump a spus vineri ca SUA trec printr-un "miracol economic" si a prezis ca aceasta crestere "va fi si mai mare", dupa cel mai puternic avans al primei economii a lumii din ultimii patru ani in al doilea trimestru, relateaza AFP." si "vom urca si mai mult decat aceste cifre, care sunt cifre excelente", a adaugat presedintele american, intr-o declaratie de la Casa Alba.PIB-ul SUA a avansat cu 4,1% in ritm anual in al doilea trimestru, iar Trump a afirmat ca aceasta crestere va fi "extraordinar de buna" in al treilea trimestru."Suntem pe calea cea buna pentru a afisa o crestere anuala de 3% din PIB si chiar ar putea ajunge usor la peste 3%", a mai spus Trump, adaugand ca fiecare punct procentual de crestere suplimentara ar reprezenta "3".El a avut grija sa sublinieze ca predecesorii sai republican George W. Bush si democrat Barack Obama s-au descurcat mai slab.Trump a mai afirmat ca in al treilea trimestru cresterea va fi "extraordinar de buna" si "am reusit o redresare a situatiei economice de o amploare istorica".In contextul in care alegerile legislative de la mijloc de mandat din noiembrie se anunta dificile pentru Partidul Republican, Trump a insistat asupra cifrelor excelente privind locurile de munca, dar si asupra impactului pozitiv pentru crestere pe care l-ar avea, in opinia sa, dereglementarea sistematica desfasurata de administratia sa ori lupta comerciala pe care el o poarta cu principalii parteneri ai SUA pentru a obtine conditii mai avantajoase.In prima saptamana din iulie, SUA si China, primele doua mari economii ale lumii,Potrivit datelor ajustate in functie de variatiile sezoniere, PIB-ul SUA a crescut in ritm anual cu 4,1% in trimestrul doi din 2018, fata de un avans de 2,2% in precedentele trei luni si in linie cu estimarile analistilor. Este cea mai solida performanta din trimestrul trei din 2014 si pana in prezent.In perioada aprilie-iunie 2018, cheltuielile de consum, care sunt responsabile pentru doua treimi din activitatea economica a SUA, au inregistrat un avans de 4%, fata de cresterea de 0,5% din primul trimestru.Majorarea livrarilor de boabe de soia si alte bunuri au stimulat exporturile in trimestrul doi din 2018, care au inregistrat cel mai rapid ritm de crestere din trimestrul patru din 2013. Comertul a contribuit cu 1,06 puncte procentuale la cresterea PIB-ului. In schimb, cheltuielile pentru echipamente au urcat cu 3,9% in perioada aprilie-iunie 2018, fata de un avans de 8,5% in primul trimestru al anului.In primul semestru din 2018, economia americana a crescut cu 3,1%, astfel incat obiectivul administratiei Trump de a inregistra un avans anual de 3% poate fi realizat.