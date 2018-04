De asta-data, lui Donald Trump i-a placut de Angela Merkel: E o femeie extraordinara

O relatie cu nabadai

"Avem o relatie minunata inca de la inceput. Unele persoane nu au inteles acest lucru", a spus Trump, salutand alianta puternica dintre Germania si Statele Unite."Vreau sa felicit Coreea de Nord si Coreea de Sud pentru intrevederea istorica a liderilor. Ma voi intalni cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, si sper ca intrevederea va fi productiva. Ii multumesc cancelarului Angela Merkel pentru sustinerea acordata in intensificarea presiunilor asupra Coreei de Nord. Vom continua presiunile pentru ajugerea la pace si la denuclearizarea completa a Peninsulei Coreea", a adaugat Trump.Liderul de la Casa Alba a explicat ca a discutat cu Angela Merkel despre regimul din Iran , pe care l-a acuzat ca alimenteaza violenta si terorismul in Orientul Mijlociu. Trump a dat asigurari ca va face tot ce trebuie pentru ca Iranul sa nu se doteze cu arme atomice."Am discutat si despre securitatea Europei, despre responsabilitatea tarilor de a contribui proportional la aparare", a continuat Trump, reiterand cererea ca toate tarile membre NATO sa aloce 2% din PIB si "poate chiar mai mult" bugetelor pentru aparare.Dupa o relatie stransa cu presedintele Barack Obama , Merkel a vazut o inrautatire a relatiei cu Washingtonul, in presedintia lui Trump.Cei doi s-au disputat pe teme ca cheltuielile de aparare ale NATO, clima si comert.Merkel a vizitat Casa Alba acum un an, o vizita care va ramane in memorie pentru stirile apetisante de la conferinta de presa comuna. Presedintele american, Donald Trump, a refuzat atunci sa dea mana cu Angela Merkel, lucru obisnuit atunci cand liderii straini viziteaza Casa Alba.In cadrul conferintei, Trump i-a spus cancelarului german ca au ceva in comun: amandoi ar fi fost interceptati de Administratia Obama: "Cel putin avem ceva in comun. Poate". Merkel i-a aruncat o privire in care se citea un amestec de lipsa de incredere si groaza, a scris atunci presa internationala.Tot anul trecut, Donald Trump a facut o remarca devenita celebra: "Germanii sunt rai, foarte rai" , a declarat el intr-o reuniune cu presedintii Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker, Consiliului European Donald Tusk si alti oficiali de rang inalt, la Bruxelles.