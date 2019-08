De ce ignora Donald Trump Germania?

Care e problema?

Polonia "are mai multa influenta" decat Germania

"O incercare de a diviza UE"

Presedintele SUA, Donald Trump, se va reintoarce in Europa. Participa la summit-ul G-7 in Biarritz, in sudul Frantei, si se intoarce la finele lui august pentru o vizita in Polonia, la comemorarea a 80 de ani de la inceputul celui de-al Doilea Razboi Mondial.Si chiar daca va fi doar la un pas de Germania, nu a dat niciun semn ca ar intentiona sa o viziteze pe Angela Merkel, nici acum, nici in viitorul apropiat.In cei doi ani de cand e presedinte, Trump a intalnit-o pe Angela Merkel in Germania numai o data, la summit-ul G-20 de la Hamburg, dar niciodata ca oaspetele ei oficial la Berlin.Lista e lunga. De la bugetul Germaniei alocat apararii, pozitia fata de Iran, sprijinirea gazoductului Nord Steam 2 alaturi de Rusia si refuzul lui Merkel de a bloca China in proiectele sale majore de infrastructura - iata un set de probleme, pe care cele doua tari le vad solutionate diferit.Dincolo de temele politice, intre Trump si Merkel nu a existat niciodata vreo "chimie" atunci cand s-au intalnit personal. La comemorarile D-Day (debarcarea trupelor aliate in Normandia) in aceasta vara, Trump a refuzat si sa-i stranga mana cancelarei Merkel.Atitudinea ofensiva fata de Germania si contramandarea vizitei in Danemarca, dupa ce aceasta din urma a refuzat sa-i vanda Groenlanda, fac parte din strategiile de business ale lui Trump, a declarat expertul pentru SUA al Societatii Germane pentru Politica Externa (DGAP), Josef Braml, intr-un interviu DW."Se considera seful, face solicitari clare si isi premiaza sau pedepseste subalternii, daca acestia nu-i indeplinesc cerintele", a adaugat Braml. "De aceea, Germania si Danemarca sunt pedepsite prin ignorare.Polonia, pe de alta parte, a reusit sa-i faca pe plac presedintelui american deocamdata, prin concesii materiale".In timp ce cuvantul Berlinului a scazut in greutate la Washington, profilul Varsoviei in relatiile transatlantice s-a conturat tot mai mult, de cand e Trump presedinte."Polonia are o influenta mai mare decat Germania. As descrie Polonia in momentul de fata ca fiind al doilea partener ca importanta (pentru SUA), dupa Marea Britanie", a declarat pentru televiziunea publica germana, ARD, Nile Gardiner, de la Heritage Foundation din Washington.Braml, care detine si blogul "USA Experte", a avertizat ca Polonia si altii ar trebui sa fie atenti la noile lor relatii diplomatice stranse."Actualii 'prieteni' ai lui Trump din Europa de Est nu ar trebui sa se lase pacaliti. Mai devreme sau mai tarziu, SUA va trebui sa se reconcilieze cu Rusia din motive geo-strategice, pentru a frana activitatile extinse ale Chinei", a declarat acesta pentru DW.Tratand cea mai mare forta economica a Europei cu indiferenta si oferind o atentie speciala unor tari care au avut probleme cu Bruxelles-ul pare sa faca parte dintr-o strategie mai vasta, si anume crearea unor divizari in interiorul UE."Itinerariul lui Trump in Europa este clar menit sa produca divizari in UE. Administratia sa a si subliniat acest lucru. Asta e ceea ce cred ei. Sunt oponentii multilateralismului", a declarat pentru ARD Jacob Kirkegaard, senior fellow in cadrul institutului american Peterson pentru Economie Internationala.Peter Beyer, coordonatorul guvernului german pentru relatiile transatlantice, a declarat pentru publicatia Sudwest Presse ca, desi mentinerea unor relatii stranse cu SUA ramane o prioritate, pozitia Washington-ului fata de UE ar putea periclita unitatea fragila a blocului.Trump a sustinut in repetate randuri Brexit-ul si pe actualul premier al Marii Britanii, Boris Johnson, in timp ce ambasadorul SUA in Germania, Richard Grenell, a amenintat recent ca SUA si-ar putea retrage trupele din Germania, mutandu-le in Polonia."Guvernul sau a incercat de la bun inceput sa semene discordie intre statele UE", a declarat Beyer. "Lucru pe care ar trebui sa-l luam in serios."