Democratii americani il dau in judecata pe Trump si Rusia, denuntand perturbarea scrutinului

Procesul a fost intentat la o instanta judiciara federala din Manhattan (New York), relateaza agentia Reuters.Partidul Democrat acuza ca membri ai echipei de campanie a candidatului republican Donald Trump au conspirat cu Administratia de la Moscova, inclusiv cu servicii secrete ruse, pentru a afecta imaginea adversarei democrate, Hillary Clinton, inclusiv prin atacuri cibernetice care au vizat serverele formatiunii politice.In afara de Donald Trump, printre persoanele reclamate se numara fiul presedintelui, Donald Trump jr., ginerele, Jared Kushner, si un asociat, Roger Stone.Potrivit Partidului Democrat, echipa de campanie a lui Donald Trump "a acceptat cu placere ajutorul Rusiei" inaintea scrutinului prezidential din 2016.Biroul Federal pentru Investigatii (FBI), Senatul SUA si Camera Reprezentantilor ancheteaza cazul ingerintelor Rusiei in campania electorala si presupuse contacte intre apropiati ai presedintelui Donald Trump si oficiali rusi, iar procurorul special Robert Mueller coordoneaza investigatiile. Cel putin trei membri ai fostei echipe de campanie electorala a presedintelui Donald Trump - Paul Manafort, Rick Gates, George Papadopolous - sunt inculpati in investigatia din SUA privind ingerintele Rusiei.Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat campania de influentare a rezultatului scrutinului prezidential din SUA in scopul facilitarii victoriei lui Donald Trump si in ambitia de a submina sistemul liberal-democratic occidental, au concluzionat serviciile secrete americane."Eforturile Rusiei de a influenta scrutinul prezidential american reprezinta cea mai recenta expresie a dorintei pe care Moscova o are de mult timp de a submina ordinea liberal-democratica occidentala promovata de Statele Unite; activitatile Rusiei demonstreaza o escaladare semnificativa din punctul de vedere al modului direct de actiune, al intensitatii si scopului eforturilor, comparativ cu operatiunile anterioare", se arata in versiunea declasificata a Raportul de evaluare elaborat de Comunitatea serviciilor de informatii din SUA.. Scopurile Rusiei au fost subminarea increderii publice in procesul democratic american, denigrarea candidatului Hillary Clinton, compromiterea capacitatii sale de a fi aleasa si afectarea eventualului mandat prezidential. Vladimir Putin si Administratia de la Moscova au dezvoltat o preferinta clara pentru republicanul Donald Trump", precizeaza raportul.. Toate cele trei agentii de informatii americane sunt de acord cu aceasta concluzie. Agentia Centrala de Informatii (CIA) si Biroul Federal de Investigatii (FBI) au mare incredere in aceasta concluzie; Agentia pentru Siguranta Nationala (NSA) are o incredere moderata in aceasta concluzie", subliniaza raportul."Abordarea Moscovei a evoluat pe parcursul campaniei electorale din SUA, dupa analizarea sanselor electorale ale celor doi candidati principali. Atunci cand Rusiei a inceput sa i se para ca Hillary Clinton probabil va castiga alegerile, campania rusa de influentare a inceput sa se concentreze mai mult pe subminarea viitorului sau mandat prezidential", adauga Raportul serviciilor de informatii."Campania Rusiei de influentare a scrutinului american a urmat o strategie care combina operatiuni ale serviciilor secrete, de genul activitatilor cibernetice, cu eforturi deschise ale institutiilor guvernamentale ruse, ale presei de stat, ale intermediarilor si utilizatorilor platiti din retelele de socializare - troli. Rusia, la fel ca fosta Uniune Sovietica, are o traditie de efectuare a unor actiuni secrete de influentare a campaniilor electorale americane prin actiuni ale agentilor de informatii si materiale de presa pentru discreditarea candidatilor perceputi ca fiind ostili.Serviciile secrete ruse au lansat operatiuni cibernetice vizand tinte asociate cu scrutinul prezidential desfasurat in 2016 in SUA, inclusiv structuri ale principalelor partide. (...) Serviciul rus de informatii militare probabil a initiat in martie 2016 operatiuni cibernetice contra scrutinului prezidential. Operatiunile GRU au vizat compromiterea conturilor personale de email ale unor oficiali si politicieni din cadrul Partidului Democrat. (...) Apreciem, cu o mare incredere, ca GRU a utilizat persoana prezentata cu pseudonimul Guccifer 2.0, site-urile DCLeaks.com si WikiLeaks pentru a face publice date ale victimelor operatiunilor cibernetice", subliniaza raportul.Rusia, care manifesta de mult timp "dorinta de subminare a ordinii liberal-democratice occidentale", ar putea continua sa recurga la atacuri cibernetice si la propaganda pentru influentarea viitoarelor alegeri, atat in Statele Unite, cat si in tari aliate."Consideram ca Moscova intentioneaza sa implementeze invatamintele extrase din aceasta campanie ordonata de Vladimir Putin impotriva SUA pentru a influenta alegeri in intreaga lume, inclusiv in tari aliate ale Statelor Unite", au atras atentia agentiile de informatii americane.