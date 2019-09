Democratii vor acces la convorbirile telefonice ale lui Trump cu Putin

Ziare.

Anuntul a fost facut de Adam Schiff, presedintele puternicei Comisii de control a Informatiilor din Camera Reprezentantilor.Acesta a spus ca exista ingrijorari la Casa Alba ca Donald Trump ar fi pus in pericol securitatea nationala, noteaza Reuters "Cred ca cea mai importanta nevoie aici este sa protejam securitatea nationala a Statelor Unite si sa vedem daca, in conversatiile cu alti lideri mondiali si, in special, cu Putin, presedintele (Donald Trump - n.red.) ne submina si securitatea, intr-un mod in care el credea ca va obtine avantaje pentru campania sa", a declarat democratul Adam Schiff la NBC.Aceasta decizie vine in contextul in care un avertizor de integritate a semnalat o controversata discutie telefonica dintre Donald Trump si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski. Stenograma conversatiei arata ca liderul american i-a cerut in mod repetat lui Zelenski sa lanseze o investigatie care sa vizeze activitati ale fostului vicepresedinte Joseph Biden si ale fiului acestuia, Hunter Biden.Comisia de control a Informatiilor a ajuns la un acord cu denuntatorul: acesta va aparea in fata comisiei chiar "saptamana aceasta", a precizat Schiff."Daca exista eforturi de a ascunde si discutiile cu Putin sau cu alti lideri ai lumii (...) da, suntem hotarati sa aflam", a completat democratul.In urma scandalului declansat in SUA de acest caz, democratii, care detin majoritatea in Camera Reprezentantilor, au anuntat marti lansarea unei anchete oficiale in vederea punerii sub acuzare a presedintelui, care poate duce la destituirea acestuia (impeachment). Citeste si:A.D.