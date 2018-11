Democratii vor ancheta legaturile financiare ale lui Trump cu Riadul si Moscova

Ziare.

Cu prilejul alegerilor de la jumatatea mandatului din SUA , de la inceputul lunii noiembrie, democratii au preluat de la republicani controlul Camerei Reprezentantilor, ceea ce le va permite indeosebi sa declanseze anchete parlamentare. Noii alesi isi vor prelua mandatele din ianuarie, informeaza AFP.''Presedintele nu este sincer cu tara in legatura cu moartea lui Jamal Khashoggi'', jurnalistul saudit critic la adresa printului mostenitor, a declarat la CNN Schiff, un membru important al Partidului Democrat. ''Ce-l impinge sa faca asta? Nu stiu. Sa fie vorba pur si simplu de o aplecare pentru autocrati (...) sau sa existe vreo motivatie financiara, respectiv finantele sale personale?'', s-a intrebat Adam Schiff.Jamal Khashoggi, care traia in exil in SUA, a fost ucis la inceputul lui octombrie in consulatul tarii sale la Istanbul, provocand o unda de soc la nivel mondial si afectand considerabil reputatia Arabiei Saudite. Potrivit mai multor observatori, printul mostenitor Mohammed bin Salman este implicat in aceasta crima.Insa presedintele Donald Trump a declarat ca, indiferent daca printul era la curent cu uciderea lui Khashoggi, acest lucru nu poate pune sub semnul intrebarii relatia de nezdruncinat dintre Washington si Riad.Donald Trump ''s-a laudat fatis cu milioanele pe care le-a facut in Arabia Saudita. Interesul sau personal este oare cel care conduce politica SUA in Golf?'', a intrebat parlamentarul democrat, care si-a pus aceeasi intrebare ''si in cazul Rusiei''. ''Nu stim, dar ar fi iresponsabil sa nu aflam'', a adaugat el, apreciind ca ''aceasta nu va fi singura misiune a comisiei pentru serviciile de informatii''.In opinia sa, unul dintre subiectele asupra carora Congresul, pana acum cu majoritate republicana, nu a anchetat inca este de a afla ''daca rusii au spalat bani prin intermediul afacerilor presedintelui''. ''Este vorba de o mana invizibila in politica externa americana? Trebuie sa putem fi in stare sa le spunem americanilor, da, este sau nu adevarat'', a mai spus el.