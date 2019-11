Democratii vor sa-l dea jos, dar Trump e increzator: O majoritate infuriata de americani ma va sustine

Ziare.

Intr-o arena plina ochi din Tupelo, Mississippi, Trump si-a exprimat pe larg nemultumirile, dupa ce Camera Reprezentantilor a votat oficial stabilirea regulilor pentru anchetarea lui Trump pentru ca ar fi incercat sa determine Ucraina sa-l investigheze pe rivalul sau democrat Joe Biden , relateaza Reuters."Poporul american s-a saturat de minciunile, farsele si extremismul democratilor", a spus Trump. Democratii "au creat o majoritate infuriata care va vota pentru inlaturarea din functie a multor democrati care nu fac nimic in 2020", a adaugat el.Un sondaj Washington Post-ABC News publicat vineri arata ca americanii sunt foarte divizati in privinta procedurii de destituire, 49% fiind de parere ca Trump ar trebui pus sub acuzare si destituit, in timp ce 47% au o parere contrara.Donald Trump si-a exprimat de asemenea increderea ca va reusi sa invinga orice democrat care va ajunge sa i se opuna in alegerile din 2020.El l-a ridiculizat pe Beto O'Rourke la doar cateva ore dupa ce democratul a anuntat ca se retrage din cursa pentru investitura democrata. "Beto, acel ticalos sarman, un tip patetic", a spus Trump.Seful de la Casa Alba a spus de mai multe ori ca Biden are deficiente mintale si a afirmat despre el ca "se prabuseste ca o stanca".Trump s-a intors de mai multe la scandalul ucrainean care a declansat ancheta pentru destituirea sa. De asemenea, el a aparat convorbirea telefonica pe care a avut-o pe 25 iulie cu Volodimir Zelenski "Sunt o persoana cinstita oricum, dar credeti ca atunci cand vorbesc la telefon cu presedintele nou ales al unei tari voi spune ceva nepotrivit cand stiu ca atat de multi oameni asculta pe fir?", a intrebat Trump.Trump le-a cerut republicanilor sa se uneasca in jurul sau. "Sa nu va indoiti de asta, ei urmaresc Partidul Republican si pe mine pentru ca lupt pentru voi", a spus Trump.Presedintele SUA s-a deplasat la Tupelo pentru a face campanie pentru candidatul republican la postul de guvernator, Tate Reeves, care este angrenat intr-o cursa stransa impotriva democratului Jim Hood, pe care Trump l-a criticat dur."Tot ce stiu este ca s-a luptat din greu pentru alegerea 'coruptei' Hillary Clinton si a lui Barack Hussein Obama", a spus Trump, accentuand asupra numelui mijlociu al fostului presedinte. "Nu este genul de om de care avem nevoie aici, nu aici in Mississippi", a mai spus el.