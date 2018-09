Departamentul de Justitie din SUA, pus sa verfice interventiile lui Giuliani pentru entitati straine, inclusiv in Romania

Ziare.

Cei sapte senatori americani fac referire si la scrisoarea transmisa recent de catre Giuliani autoritatilor romane , in care critica anchetele anticoruptie din tara noastra, avand o opinie care contravine celei a Departamentului de Stat al SUA.Senatorii spun intr-o scrisoare datata miercuri ca relatarile recente ale presei sugereaza ca Giuliani a "desfasurat o serie de activitati politice si de relatii publice in numele unor entitati straine", ceea ce ar impune inregistrarea sa ca agent strain, potrivit The Wall Street Journal.Ei arata in documentul transmis Departamentului de Justitie ca Giuliani a lucrat, din aprilie, in calitate de avocat al presedintelui Trump, in dosarul privind implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016.In scrisoarea transmisa Departamentului de Justitie, cei sapte senatori democrati mai spun ca, de cand nu mai este primar al orasului New York, de la sfarsitul lunii decembrie 2001, Rudolf Giuliani a fost angajat ca avocat si consilier strategic. El nu a depus niciodata actele FARA, potrivit Departamentului de Justitie.Giuliani a spus in trecut ca activitatile sale nu impun aceasta cerinta deoarece nu influenteaza politica SUA.Senatorii americani fac referire si la scrisoarea pe care Giuliani a trimis-o autoritatilor din Romania, fiind platit pentru acest serviciu de catre firma de consultanta Freeh International Solutions, condusa de fostul director al FBI Louis Freeh. "La cererea firmei, domnul Giuliani i-a scris presedintelui Romaniei, criticand anchetele anticoruptie din tara si avand o opinie care contravine celei a Departamentului de Stat al SUA", spun senatorii democrati.Louis Freeh a fost mentinut in iulie 2016 pentru a evalua condamnarea omului de afaceri roman Gabriel Popoviciu dupa acuzatii de coruptie, a spus Freeh intr-un comunicat emis in august 2017. Freeh era de parere ca Popoviciu a fost condamnat incorect. In prezent, Freeh Group International Solutions nu a comentat.La randul sau, Giuliani a sustinut ca lucreaza pentru o firma din SUA si ca nu incearca sa influenteze politica Statelor Unite si nu a reprezentat vreodata interese straine.Rudolf Giuliani a catalogat drept inutil demersul senatorilor americani, pentru ca nu vor gasi nimic ilegal.Departamentul de Justitie a refuzat sa comenteze cererea senatorilor de a face o investigatie.Scrisoarea democratilor apare intr-un context in care oficialii americani acorda o atentie sporita activitatilor de lobby strain care se desfasoara in SUA. Paul Manafort, fostul presedinte al campaniei lui Trump, va fi judecat in cursul acestei luni pentru ca nu s-a inregistrat ca agent strain atunci cand a lucrat pentru presedinteleucrainean Viktor Ianukovici sau pentru alti clienti din afara Statelor Unite.Saptamana trecuta, Rudolf Giuliani a adresat autoritatilor romane o scrisoare pe tema protocoalelor incheiate de institutii din sistemul judiciar cu SRI, scrisoare de care Ambasada SUA la Bucuresti s-a disociat, transmitand, prin purtatorul de cuvant, ca Guvernul SUA nu comenteaza actiunile persoanelor fizice.El spunea ca a fost contactat de Departamentul de Stat in legatura cu scrisoarea adresata autoritatilor romane si ca a discutat cu cel putin un oficial roman, fara a-l nominaliza, conform Washington Post. De asemenea, el a afirmat ca poate ar fi trebuit sa mentioneze in document ca nu reprezinta pozitia presedintelui Donald Trump.Giuliani a declarat pentru Politico ca scrisoarea sa se baza pe un raport care i-a fost prezentat de fostul director al FBI Loius Freeh, care conduce firma de consultanta globala Freeh Group International Solutions. "Ei imi platesc onorariul", a spus Giuliani, referindu-se la Freeh Group.